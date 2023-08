¿Una acción popular podría tumbar el convenio entre el SETP de Ibagué e INFOTIC?

Ibagué

El abogado administrativista Wilson Leal analizó la situación que enfrenta Ibagué al cumplirse nueve días de cese de actividades de los propietarios de las busetas del servicio público por la entrega de un convenio a 16 años para la implementación tecnológica del sistema de recaudo para el SETP a la empresa INFOTIC de Manizales.

Leal aseguró en diálogo con Caracol Radio que el Gobierno Nacional, sí tiene una gran responsabilidad en lo que está sucediendo en Ibagué, porque a través de los Ministerios de Transporte, Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación tiene tres votos de los cinco que toman las decisiones en la Junta Directiva del Sistema Estratégico de Transporte - Transmusical.

“También es responsable por haber iniciado y concretado un proceso de contratación con unos estudios que datan de 2018, es decir con unos estudios desactualizados, con una cantidad de reparos respecto del operador, con una duda por lo menos razonable en relación de celebrar de forma directa este tipo de contrataciones”, sostuvo Leal.

El abogado advirtió que el trámite del proyecto que buscaría la creación de una empresa de transporte no sería el más fácil, uno por la falta de estructura jurídica y financiera, además del momento político que enfrenta la ciudad de cara a las elecciones del mes de octubre.

“Existe un marco normativo que exige de unos estudios sólidos y consistentes, además donde están las apropiaciones presupuestales que no veo en el Plan de Desarrollo, ni en plan plurianual del municipio para decir que tiene los recursos para crear una nueva empresa, no es una forma seria de afrontar esta problemática”.

A la vez advirtió que, existe un ejercicio contractual en el que INFOTIC ha tenido serios problemas en otras regiones, incluso recordó que esta empresa tiene demandado al municipio de Ibagué, además sostuvo que los estudios que soportan la firma del convenio están desactualizados.

“Como INFOTIC participó en un proceso contractual muy parecido a este con la Cámara de Representantes que le originó al ordenador del gasto la destitución del cargo y una inhabilidad de 10 años, como el mismo municipio de Manizales tuvo que demandarlo para que devuelva unos dineros que maneja en un contrato de concesión”, manifestó Wilson Leal.

Uno de los caminos que Leal aconsejó a los transportadores es ir a través de la vía de lo contencioso administrativo para que se suspenda el convenio de manera cautelar por un juez en primera instancia utilizando un medio de control de la protección de los derechos colectivos, paso que podría tardar unos cuatro meses.

“No se le está pidiendo al alcalde que incumpla el acuerdo de voluntades, solo se le está diciendo que ese acuerdo de voluntades tiene serias causas de nulidad absoluta y cuando se producen ese tipo de efectos y los declara la jurisdicción de lo contencioso administrativa ese tipo de negocio jurídicos no produce efectos respecto de las partes. Existirán demandas que si llevan a esa decisión podrían hacer más gravosa la situación de INFOTIC y del alcalde desde el punto patrimonial, la solución es buscar que no se ejecute el convenio mientras hay decisiones del orden judicial, pero si esas decisiones son favorables para la posición férrea del alcalde sigamos adelante, pero si no es así, sencillamente generará la nulidad del contrato y que se haya incurrido en delitos como los es la celebración indebida de contratos”, puntualizó.