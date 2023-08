James Rodríguez y su primera mala noticia en Sao Paulo

James Rodríguez fue presentado oficialmente como nuevo futbolista de Sao Paulo. Su contratación estaba hecha desde el pasado sábado luego de que firmara contrato en Medellín y se realizara algunas pruebas médicas. Sin embargo, debía viajar a Brasil para finalizar la vinculación y luego comparecer ante los medios de comunicación en su primer acto público formal con la camiseta Tricolor.

“Jugué en grandes clubes como el Real Madrid, me fue muy bien, gané muchos títulos y los números están ahí. Acá llegué con mucha expectativa, con grandes sueños como todo jugador quiere. Ahora tenemos la Copa Sudamericana y la Copa de Brasil, títulos que intentaremos ganar... Para final de año esperar ganar todo y poder jugar bien, ayudar”, fueron algunas de las palabras de James en la rueda de prensa, quien se mostró feliz con el nuevo reto.

Su primera mala noticia

A pesar del esfuerzo que hizo el conjunto paulista, el volante de 32 años no pudo ser inscrito para los octavos de final de la Copa Sudamericana ante San Lorenzo, tal y como dio a conocer el medio Globo.

“James Rodríguez y Lucas Moura están fuera de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los jugadores no fueron inscritos a tiempo por el São Paulo y no jugarán en esta fase de la competición”, informó el diario, haciendo mención también a Moura, quien, aunque no se ha hecho oficial su incorporación, todo está dado para que sea en los próximos días.

El equipo tenía que enviar un formulario a la Conmebol con plazo máximo hasta el pasado sábado. Pero no se pudo lograr por falta de tiempo. No obstante, James y Moura sí podrán actuar en este torneo internacional en caso de que el equipo logre vencer a San Lorenzo en la serie (ida jueves 3 de agosto y vuelta 10 de agosto) y avanzar a cuartos de final.

James Rodríguez podría debutar ante Atlético Mineiro el domingo 6 de agosto, sin embargo, todo pasará por cómo lo encuentre a nivel físico el entrenador Dórival Junior y su cuerpo técnico, teniendo en cuenta que no disputa un partido desde principios de abril con Olympiacos.

“Aún no sé cómo vamos a hacer con la carga de partidos. Estoy preparado siempre con el ritmo del entreno, el día a día. Estoy bien físicamente, aunque me falta un poco”, dijo James sobre su estado.