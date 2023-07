Raphinha sobre James: es un jugador de clase mundial, nos agregará muchas cosas buenas

James Rodríguez festeja un gol con Rafinha, cuando ambos coincidieron en el Bayern Múnich. (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP via Getty Images) / OZAN KOSE

James Rodríguez ya está en Sao Paulo para unirse a su nuevo club, el volante colombiano será valorado físicamente y se pondrá bajo las órdenes del técnico Dorival Júnior. Una de las primeras cosas que hizo el colombiano tras su arribo este domingo al Aeropuerto de Congonhas fue ponerse en contacto con Rafinha, capitán del equipo y amigo suyo, con quien coincidió en el Bayern Múnich.

📞 O James já avisou para o capitão que está na área!



Pode colocar o cara no grupo, Rafinha! 😂#JamesTricolor #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/pA3Wi0Fscf — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 31, 2023

Rafinha, uno de los principales referentes en el plantel del Tricolor Paulista, habló con TNT Sports Brasil sobre la llegada del cucuteño al club, reconociendo su papel en la contratación y asegurando que el jugador de 32 años les aportará grandes cosas.

"QUANDO O SÃO PAULO BUSCA UM JOGADOR, ELE NÃO PENSA DUAS VEZES" 🇾🇪✅ Rafinha falou sobre a conversa que teve com James Rodríguez e destacou a grandeza do São Paulo! #Brasileirão2023 pic.twitter.com/k6C5BmeZwQ — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) July 30, 2023

“Estabamos hablando un tiempo atrás, hablamos hace unos meses atrás. Soy su amigo, él me preguntó por el club, le pasé la mejor información. Estoy feliz porque eligió a Sao Paulo, también soy feliz porque jugamos y triunfamos en Alemania jugando juntos. Él le va a agregar muchas cosas buenas a nuestro equipo”, aseguró el defensor de 37 años.

Rafinha destacó la grandeza de Sao Paulo y lo difícil que puede ser decirle que no. “Todo el mundo sabe de la grandeza de Sao Paulo, es un club gigante. Él es un jugador de clase mundial. Estoy seguro que no fue difícil para él. Cuando Sao Paulo busca un jugador, estoy seguro que el jugador no lo piensa dos veces, Sao Paulo es un gran club”.

Rafinha estuvo ocho temporadas en el Bayern Múnich, compartiendo con James entre el 2017 y 2019, años en los que juntos ganaron dos títulos de la Bundesliga, dos de la Supercopa de Alemania y uno de la Copa de Alemania.