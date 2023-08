Fin a la paridad de género en el gabinete de Gustavo Petro

Colombia

Continúan los cambios en el gabinete del presidente Gustavo Petro y el equipo de gobierno ya estaría completó con la designación de Juan David Correa como el nuevo ministro de cultura, sin embargo, los recientes nombramientos tumbaron la paridad de género una de las promesas de campaña del ahora jefe de estado.

En el gabinete actual hay 11 carteras lideradas por hombres estos son: Cancilleria, Ministerios del Interior, Transporte, Cultura, Defensa, Justicia, Hacienda, Comercio, TIC, Salud y Minas, esto frente a 8 ministerios liderados por mujeres: Igualdad, Deporte, Ciencia, Vivienda, Ambiente, Educación, Agricultura y Trabajo.

A su llegada al gobierno el presidente Gustavo Petro había insistido en la necesidad de un gabinete ministerial paritario en su propósito de cambio que impulsa este Gobierno “de verdad, no es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje”, aseguró en el momento.