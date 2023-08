Candidato a la Alcaldía de Pijiño del Carmen, Magdalena, denuncia amenazas de muerte

Santa Marta

Ad portas a la contienda electoral del mes de octubre, siguen conociéndose nuevas amenazas y constreñimientos hacia los aspirantes a los cargos de elección popular en el Magdalena.

En las últimas horas, a través de un comunicado a la opinión pública, el candidato a la alcaldía del municipio de Pijiño, sur del Magdalena, Arnoldo Palomino Lemus, denunció amenazas de muerte en su contra luego de que hombres armados, al parecer, se le acercaron y le entregaron un pasquín en el que no solamente lo declaran “objetivo militar”, sino que también le exigen que desista de su aspiración.

Polémica en Santa Marta tras video de Hernán Giraldo “invitando” a votar por su exabogado

“Con arma de fuego en mano, me intimida y me hacen bajar el vidrio de la camioneta ahí en el sector. Me alcanzan a decir que “esperemos que haga caso” y me entregan un panfleto, el cual tiene el logotipo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Yo salí de una vez de la zona y lo primero que hice fue llegar hasta la Estación de Policía del municipio de Pijiño del Carmen, donde me brindaron el apoyo”, aseguró el aspirante a la Alcaldía, Arnaldo Palomino.

EXIGEN INVESTIGACIÓN Y GARANTÍAS

El comunicado sostuvo que “esta clara intención de exigirle abandonar su candidatura ha sido rechazada no solo por el dirigente político Arnaldo Palomino, sino también por familiares y simpatizantes a su proyecto, quienes le han pedido a la Policía, Procuraduría, MOE, Fiscalía y demás autoridades, que se le otorguen las mayores medidas de seguridad para él y para sus allegados, toda vez que su vida corre peligro”.

“Como ciudadano de bien me veo en la necesidad de denunciar y exigir garantías de seguridad para mí y para toda mi familia, pero, sobre todo para el pueblo de Pijiño del Carmen. Esta es una situación muy preocupante. Las autoridades municipales deben prestarle la debida atención al problema y buscar solución a quienes día a día venimos trabajando por este proyecto político. Tengo temor por mi vida y por lo de mis seguidores y por lo de mi familia”, afirmó el candidato.

Finalmente, el candidato Arnaldo Palomino señaló que no desistirá de su interés de llegar a la Alcaldía Municipal, para desde allí abanderar los diferentes procesos que tiene en mente, en beneficio de los pijiñeros y de toda la región.

“Arnaldo Palomino va a seguir con este proyecto adelante. Primero me quisieron detener buscando la forma de negarme el aval, pero gracias a Dios, que es muy grande, pudimos conseguir el aval con el partido ADA. Aquí estamos en pie de lucha porque yo sé que vamos a luchar es por una causa. Y esperamos que las autoridades a nivel departamental y a nivel nacional hagan eco a esta situación que hoy nos preocupa en Pijiño del Carmen”, sentenció el candidato.