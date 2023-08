Martes 1 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Según el Dane, La tasa de desempleo del trimestre móvil abril a junio de 2023 fue de 12.2% para Armenia ubicándose en la posición 10 entre 23 ciudades.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que la tasa de desempleo para junio de 2023 fue de 9,3%, lo que representa una significativa reducción frente al mismo mes del año anterior, cuando se ubicó en 11,3%.

La tasa de informalidad para Armenia es de 42.6% (18 entre 23 ciudades), El desempleo juvenil (18 a 28 años) acumuló 19.3% para Armenia (12 entre 23 ciudades),

Los sectores que aumentaron ocupados fueron: alojamientos con 1.675 personas, transporte y almacenamiento con 1.623 personas, información y comunicaciones con 1.510 personas, actividades financieras con 855 personas y actividades inmobiliarias con 529 personas. Comercio apenas contribuyó con 75 personas.

Los sectores que redujeron ocupados fueron actividades artísticas con 1.496 personas, industrias manufactureras con 498 personas, actividades profesionales con 342 personas

En cuanto a la posición ocupacional, el trabajador por cuenta propia aumentó 18.245 personas, los empleados del gobierno en 521 personas y el trabajador familiar sin remuneración en 320 personas. Los empleados particulares se redujeron en 13.562 personas y los domésticos en 2.129 personas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Comerciantes de joyerías en Armenia exigen mayor pie de fuerza para evitar el incremento de la inseguridad, un reciente hurto a plena luz del día enciende las alarmas

En el transcurrido sector del parque sucre de la ciudad se registró un hurto a mano armada a una joyería lo que encendió las alarmas en materia de seguridad.

En diálogo con Caracol Radio Cristian Camilo Cruz, supervisor de zona de las joyerías OroExpress se refirió al hurto del que fueron víctimas la semana pasada en una de sus sedes y en el que aún no hay capturados.

Resaltó que es la primera vez que son afectados por un hecho delictivo de esa magnitud donde hombres con cascos de moto a mano armada se llevan todo lo que pudieron a su paso.

Lamentó que ni los comerciantes de la zona ni las autoridades hayan actuado a tiempo para impedir el hurto puesto que los delincuentes salieron del lugar sin mayor dificultad.

Dijo que reforzarán las medidas de seguridad, aunque reconoció que en el momento del atraco tenían alarmas y las mismas se dispararon sin lograr persuadirlos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Y los casos de inseguridad no paran, el viernes de la semana pasada un ciclista fue atracado y golpeado en la vía hacía la vereda San Juan de Carolina, en zona rural del municipio de Salento que comunica con Armenia.

Mauricio Londoño víctima del atraco le relató a Caracol Radio que cuando regresaba de montar bicicleta fue abordado por varios hombres armados y encapuchados que lo llevaron hasta una zona boscosa lo golpearon y luego lo obligaron hacer una transferencia bancaria desde su celular y huyeron

El ciclista víctima del hurto manifestó que, al publicar su denuncia en redes sociales, muchos usuarios también ciclistas manifestaron que ya han sido víctima de la misma modalidad de robo en ese mismo sector que es muy frecuentado por los ciclistas por lo que pidieron apoyo y presencia de las autoridades

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

la directora de Fenalco en el departamento, Diana Patricia López, advirtió que es muy preocupante la situación por la falta de pie de fuerza.

Resaltó que es indispensable aumentar la capacidad para frenar los hurtos al sector y a la comunidad en general. Aseguró que es preciso fortalecer la red de apoyo trabajando de la mano las autoridades con los guardas de seguridad que podrían mitigar la problemática.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Luto en el fútbol de salón del Quindío por la trágica muerte del joven quindiano Carlos Andrés Valbuena Rojano que fue jugador de Caciques del Quindío y que murió en un accidente de tránsito que se presentó en el sector de la Paila en el Valle del Cauca el pasado domingo luego de que la moto que conducía chocara contra un tracto camión.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades de Salento llaman la atención a tomar medidas de precaución ante el aumento de turistas perdidos debido a la práctica del senderismo

Precisamente en las últimas horas una mujer estadounidense fue reportada como perdida en el circuito la Montaña del Valle de Cocora por parte del administrador del alojamiento donde se hospedaba.

A propósito, el coordinador de Gestión del Riesgo del municipio, Juan Pablo Granados, reconoció que este tipo de prácticas son recurrentes puesto que los turistas deciden ir a la zona del Valle del Cocora sin mayor precaución y algunos han tenido la suerte de que en el camino se encuentren con los guías.

Llamó la atención a informar el recorrido a allegados, a directivos del hotel y lo fundamental es conocer bien la ruta para evitar estos hechos que por fortuna no han pasado a mayores.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La representante a la cámara del Quindío, Piedad Correal luego de mesa de seguimiento a las dobles calzadas entre Calarcá, Armenia, Montenegro Quimbaya manifestó su preocupación por las demoras en los permisos ambientales para el desarrollo de las obras

Por esta razón envió una carta a la ministra de medio ambiente María Susana Muhamad solicitar respetuosamente su intervención para dar respuesta a la solicitud del consorcio Vías y equipos del café 2022, al respecto del trámite de sustracción definitiva de un área de reserva forestal, expediente SRF 586, en el marco de la ejecución del proyecto de doble calzada de la vía Armenia – Calarcá

Lo anterior, teniendo en cuenta que dicha solicitud se presentó el 30 de agosto de 2022, sin que hasta la fecha haya respuesta por parte del Ministerio, lo cual ha generado retrasos importantes en la ejecución del proyecto, según la información aportada por la veeduría ciudadana que ejerce control a dichas obras en el territorio.

La congresista agregó “considero oportuno programar con urgencia una mesa técnica en la fecha que usted considere entre el consorcio ejecutor de las obras y funcionarios de su despacho para dar solución al particular de la presente solicitud”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Veeduría ciudadana advierte de descontrol y falta de cumplimiento en la capacidad de carga en el puente Barragán entre Quindío y Valle del Cauca

El pasado 24 de julio fue dada la apertura del puente tras nueve meses de cierre total debido a las afectaciones por la creciente del río Barragán, sin embargo, se establecieron una serie de medidas de precaución puesto que avanza el proceso de reparación.

Entre las restricciones está que pueden transitar vehículos de hasta 17 toneladas, pero la comunidad está excediendo la capacidad lo que pone en peligro la estabilidad de la estructura.

El presidente encargado de la veeduría cordillerana del sur del Quindío y norte del Valle, José Heriberto Salcedo evidenció que el desorden se genera después de las 8 de la noche que es el horario límite permitido para el paso.

Fue claro que los agentes de tránsito, policía y Ejército acompañan el proceso, pero después de las 8 de la noche es cuando aprovechan los conductores para no acatar las normas, por eso llamó la atención ya que es de alto riesgo este tipo de prácticas porque la afectación para el puente es mucho mayor.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Circasia contará con reposición del sistema de alcantarillado en dos zonas importantes del municipio. Con una inversión de 195 millones de pesos provenientes de las estampillas pro desarrollo y destinados para la optimización de redes de alcantarillado tanto en el sector Alto de la Taza y en la calle 11, la Gobernación del Quindío mediante el Plan Departamental de Aguas – PDA Quindío, adscrito a la Secretaría de Aguas e Infraestructura, iniciará en próximos días con las obras

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Polémica en el partido Alianza Verde por las listas a al Concejo de Armenia

A través de redes sociales se viralizó un video en el que simpatizantes y el mismo precandidato al Concejo de la ciudad por el partido Juan Sebastián Ríos evidenciaron su molestia sobre la situación donde la directiva departamental envío una no recomendación sobre el aval de su candidatura impidiendo su inscripción.

Resaltó que conforme a lo anterior empezó a gestionar con los congresistas del partido quienes deciden en el comité nacional de avales y varios de ellos mostraron su apoyo. Dijo que con base en lo anterior tenían todo listo para el proceso de inscripción hasta que el día sábado se entera que su nombre no está en la lista del partido.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Al respecto consultamos a la candidata para la alcaldía y líder del partido en la ciudad, Stefany Gómez quien envió un comunicado aclarando la situación:

“Los avales de la colectividad los genera la Dirección Nacional tras analizar las recomendaciones que se hacen desde el orden departamental, de acuerdo a estatutos y resoluciones que emitió el partido con relación a las elecciones 2023, que además plantean que los análisis se hacen de acuerdo a las conveniencias políticas territoriales.

En tal sentido, en ningún momento se incluyó el nombre del ciudadano, pero tampoco se generó un escrito de no recomendación como lo manifiesta. Además, señalamos que la situación no es exclusiva con este ciudadano, pues otros inscritos tanto al Concejo como a la Gobernación no recibieron recomendación de aval por parte de la dirección departamental.

Así mismo algunas personas han señalado que la decisión corresponde por ser Juan Sebastián miembro del equipo del señor Felipe Arturo Robledo, que es directivo departamental y teniendo todas las garantías para participar en las reuniones sobre discusión de avales y candidaturas, el señor Robledo nunca asistió a las citaciones para los análisis de recomendaciones de candidaturas de Armenia y otros municipios.

Fue así como el aspirante saltándose el conducto regular decidió buscar su respaldo en Bogotá, pero desde allí en ningún momento se generó comunicación al respecto o recibimos aval o documento de respaldo.

En ese sentido, vale indicar que el señor Ríos no se excluyó de la lista, pues su nombre nunca estuvo en alguna, en gran medida, porque informó que ya contaba con acuerdo político con el candidato a la Gobernación del Quindío, Juan Miguel Galvis y su movimiento ‘Creemos’ de Federico Gutiérrez, que se encuentra en una línea ideológica apartada de la Alianza Verde, además, que su equipo político no se encontraba en disposición de acompañar la candidatura del partido y que las decisiones las tomaban en conjunto, contrariando los estatutos de la colectividad, que señalan en el Artículo 11 ‘Deberes de los militantes’: Apoyar los candidatos del Partido en las elecciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Según estadísticas del Observatorio Económico de la Secretaría de Hacienda, con cifras entregadas por el Ministerio de Educación, desde el 2019 al 2022, Armenia logra ubicarse en el primer lugar entre las ciudades que conforman la RAP Eje Cafetero en las pruebas Saber 11. Con un puntaje promedio de 264 en los colegios públicos, y de 304 en los privados

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, el Deportes Quindío jugará su segundo partido del Torneo Dimayor de la B, enfrentando a Leones hoy martes 1 de agosto a las 7y30 de la noche como visitante en el estadio ciudad Itagüí en Antioquia.

Lunes 31 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío