Iván René Valenciano, fuerte con Quintero: “No es una persona grata en Barranquilla”

La salida de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla causó mucha polémica, pues apenas duró seis meses en el equipo y su aporte futbolístico fue poco, debido a que tuvo que acarrear con una lesión que condicionó su participación en la Liga Colombiana.

Mucho se especuló sobre las razones que llevaron al jugador a tomar la decisión de marcharse el conjunto Tiburón, pero él mismo se encargó de, públicamente, declarar que no sentía que encajara en el estilo de juego del entrenador Hernán Darío ‘Bolillo Gómez.

Iván René Valenciano, siempre involucrado en opiniones respecto al equipo rojiblanco, dejó su comentario al respecto en diálogo con El VBar de Caracol Radio. El Bombardero criticó fuertemente la manera en la que Juanfer dejó al club y aseguró que es una persona no grata en la ciudad.

“Él nunca quiso estar en Junior, es una mentira grande porque nunca hizo las cosas como las tenía que hacer, hoy se da cuenta uno que sí tenía posibilidades y ofertas de irse de Junior y que no encajaban...uno encaja en cualquier equipo. ¡Mentiroso! Persona no grata en Barranquilla, lo declaro así: Juan Fernando Quintero, persona no grata en Barranquilla. Tú no le puedes mentir a una afición, no le puedes insultarlos con algo y después salir con que no encajas y el entrenador, vamos a ver si en Racing, va a encajar perfectamente si lo ponen a encajar como él quiera. No es como tú quieras jugar, es como el entrenador te necesite. Porque para eso haces parte de un club”, dijo en tono alto el máximo goleador en la historia del Junior.

Asimismo, Valenciano entendió que el contrato de Quintero tenía cláusulas de una posible salida si llegaban ofertas, pero no compartió las maneras en las que el jugador salió de la institución. “Cuando se firman contratos y hay cláusulas, se acepta, pero como persona y ser humano, si voy a club, así como DIM le tendió la mano para que se recuperara, me parece que te debes a un club, son las maneras y las formas, pero siguen tirando cosas alrededor del entrenador, y no se le pude echar la culpa al entrenador porque yo no la peleo. No es un tema de dinero, es un tema de demostrar que podía ser el jugador que Junior contrató”, comentó.

“Más estúpidos los directivos que aceptan ese tipo de cláusulas porque jueguen seis meses. No te pareces en un micrófono a decirle a la gente que aquí van a estar y a la primera de cambio te vas y no soportas nada. Lo que no entendemos es que le soportamos a algunos entrenadores, Gallardo le dijo que lo iba a utilizar 10 minutos y nunca le dijo que no encajaba en el sistema. Somos exigentes cuando venimos a Colombia, pero no somos exigentes cuando vamos al extranjero, porque en el extranjero nos pegan en la cabeza y no somos nadie”, agregó.

Quintero, cerca de regresar a Argentina

En las últimas horas se conoció que el volante de 30 años está a un paso de ser refuerzo de Racing de Avellaneda. Su pase se lo habrían comprado por 3.6 millones de dólares y se vincularía hasta diciembre de 2026. Sería el tercer colombiano en las filas de La Academia, junto con Roger Martínez y Johan Carbonero. Además, se trataría del décimo equipo en su carrera tras Envigado, Nacional, Pescara, Porto, Stade Rennes, Independiente Medellín, River Plate, Shenzhen y Junior.