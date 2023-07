“El recaudo del transporte en Ibagué no lo va a hacer Infotic”: Adolfo Tejada

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Adolfo Tejada, presidente de INFOTIC, se refirió al convenio firmado con el Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué, relación jurídica que ha generado un paro del transporte público en la ciudad.

“A nosotros no se nos adjudicó el recaudo del transporte público de Ibagué, es lo primero que queremos aclarar, creo que hay una controversia alrededor de esto, una información que no es verídica”, sostuvo el directivo.

Según Tejada, ellos implementarán el SITREC Sistema Integrado del Recaudo e información al Usuario para el Transporte Público de Ibagué “El dinero lo recauda el fondo que será creado por el SETP cuando sea implementado el sistema de información, el recaudo no lo hará Infotic”.

“Nosotros llegamos a Ibagué porque fuimos invitados”

Según el directivo de la compañía, el SETP de Ibagué les hizo una invitación porque ellos tenían la experiencia en otras regiones del país “Las empresas del transporte de Ibagué presentaron la propuesta, pero no cumplieron lo requisitos, nosotros implementamos el único sistema que es el de Barraquilla”.

Sobre la composición accionaria de Infotic, sostuvo que es una sociedad anónima que tiene siete privados que poseen el 49% y el restante 51% es de propiedad de Infimanizales.

“Somos auditados e intervenidos por los entes de control por ser una compañía con capital público, estamos dispuestos a entregar la composición accionaria, algunas empresas que han nombrado no son esas, decir que son empresas de papel y que no han renovado la matricula mercantil no es cierto”.

Según Tejada, la inversión será cercana a los seis millones de dólares al tener en cuenta las cotizaciones que se tienen actualmente, “El 7.55% es el dinero que se tendrá para pagar el soporte, mantenimiento y la operación por los años que dura el convenio, anualmente se presenta las proyecciones financieras para que garantice el proyecto, pero la tarifa no entra directamente al operador, el 3% adicional tampoco lo manejará Infotic, con esos recursos se garantizará la inversión en los equipos a implementar”.

¿Se afectará la tarifa del transporte de Ibagué?

Sobre este punto tejada aseguró que será el SETP el que pagará a las entidades financieras la inversión del proyecto “Si el cierre financiero no se lograra con las cifras que están sobre la mesa, el SETP tendrá que tomar decisiones y acciones para continuar con la implementación del sistema, todo está supeditado al cierre financiero, nosotros no vamos a realizar inversión”.

Sobre las decisiones judiciales indicó que la información que se está presentado en la ciudad no es del todo veraz, por lo que no tendrán ningún problema en presentar la documentación requerida para darle claridad a la ciudad.

Por último, sostuvo que si es necesario se reunirán con los transportadores de la ciudad y sobre la legalización del contrato, aseguró que están a la espera del acta de inicio.