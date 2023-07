Organizaciones alertan por incremento en casos de trata de personas en frontera

Cúcuta

Las organizaciones sociales y defensoras de los derechos de las mujeres en zona de frontera denuncian una falta de atención de las autoridades hacia las víctimas de trata de personas.

Advierten que se ha venido dando un incremento en los casos de este delito a través de los puentes internacionales y a pesar de que se han hecho las denuncias, no han visto actuación alguna por parte de las autoridades para dar el acompañamiento necesario a las víctimas.

“Tenemos una problemática puntual y es que las víctimas dejan de ser víctimas en el momento en que ellas denuncian. Cuando a nosotras nos llega la información, activamos todas las rutas para que tengan las garantías por parte de las entidades departamentales y municipales, ellas van, dan su testimonio e inmediatamente pasan al banco de las olvidadas, no se hace absolutamente nada” dijo a Caracol Radio Alejandra Vera, directora Fundación Mujer Denuncia y Muévete.

Hacen un fuerte llamado de atención frente a la falta de información sobre este delito en la zona de frontera.

“En estos casos que nosotros y las familias hemos reportado, no hay un trabajo de investigación, no un trabajo para esclarecer y mucho menos la comunidad sabemos qué es lo que está pasando con esos casos, no sabemos si hay capturas, si hay redes detrás. La lectura que podemos hacer de ese panorama es que hay una complicidad de los gobiernos frente a los casos de trata” agregó Vera.

Las organizaciones han identificado que en su mayoría los casos corresponden a mujeres jóvenes que llegan engañadas a la frontera colombo-venezolana bajo la esperanza de una oportunidad laboral.