Once Caldas vs. Cali: Duelo de históricos que piensan en no descender

La fecha 3 del fútbol profesional colombiano sigue en marcha. Once Caldas y Deportivo Cali abrirán la jornada dominical a las 3:30 pm (hora colombiana) en el Estadio Palogrande. Los locales buscan su primera victoria del semestre, mientras que los visitantes quieren seguir con la buena racha tras ganarle a Santa Fe por la Copa Colombia.

Con el fantasma del descenso acechando a ambos equipos, y las crisis deportivas que ambos viven, este es un duelo directo que puede ser crucial para permanecer en la primera división del fútbol colombiano.

Un Once Caldas necesitado de resultados

Después de una semana de cuestionamientos y preguntas, el técnico Pedro Sarmiento necesita comenzar a conseguir resultados positivos si quiere continuar al mando del Once Caldas. Llegan a este encuentro tras perder el último 3-1 frente a Tolima.

Por el momento se encuentran en la casilla 16 con un empate y una derrota en lo que va de la liga. En el semestre anterior finalizaron décimo séptimos con 20 puntos en 20 partidos. Solamente ganaron 4 partidos, empataron 8 y perdieron 8.

Deportivo Cali llega con la moral en alza

Los azucareros llegan al encuentro invictos. Son dos partidos, uno por liga y otro por copa, y dos victorias para los dirigidos por Jaime de La Pava. En medio de las dudas, y dificultades, el Súper Depor parece que comienza a salir de la mala situación deportivo en la que se encuentra.

El Cali se encuentra séptimo con 3 puntos. Ha disputado sólo un partido ya que su encuentro frente a Independiente Santa Fe, por la fecha 2, fue pospuesto. Le ganó de visitante al Deportivo Pereira en la primera fecha 0-2. Los azucareros finalizaron el semestre anterior décimo cuartos con 23 puntos.

El fantasma del descenso los acecha

Los dos conjuntos están peligrosamente bajos en la tabla del descenso. Once Caldas está décimo octavo con promedio de 1,14. Detrás sólo están el Huila (0,95) y Unión Magdalena (0,97). El Cali está décimo cuarto con un promedio de 1,23.

Corrijo: tabla del descenso tras los partidos del sábado (había un error en el puntaje del Once Caldas). pic.twitter.com/hYiSzLP8kE — José Orlando Ascencio (@josasc) July 30, 2023

Previa del encuentro

Once Caldas solo ganó uno de sus anteriores cinco compromisos por la liga colombiana. Desde la derrota 0-3 frente Alianza Petrolera, los dirigidos por Pedro Sarmiento no pierden en casa. Son cuatro partidos, dos victorias y dos empates. No le gana al Deportivo Cali desde el 2019, cuándo lo goleó 4-0.

Por su parte, los dirigidos por Jaime de La Pava tiene una racha de cuatro partidos sin derrotas. De visitante, en 2023, suma solamente tres victorias. La última vez que visitó el Estadio Palogrande fue el 1 de mayo de 2022, cuando derrotó a Once Caldas 0-1.