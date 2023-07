Canoas y Salitre, las PTAR que buscan descontaminar el río Bogotá no van bien: Personería

Bogotá D.C.

La Personería Distrital alertó en una comunicación enviada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca las deficiencias y retrasos presentados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas y Salitre encargadas de la descontaminación del río Bogotá.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas

La mayor preocupación de la entidad sobre la PTAR Canoas es la falta de aval por parte del Gobierno Nacional para la financiación del proyecto por $600 millones de dólares.

“Es necesario que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito avale el financiamiento de la planta de tratamiento por valor de US $600 millones aval que a la fecha no ha podido emitir el Ministerio por no cumplimiento por parte de la EAAB de garantías y contra garantías a la operación de crédito público” explicó la entidad.

Además, aseguraron que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca tiene varias inconformidades frente a las acciones realizadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

“El primer desacuerdo está relacionado a que los plazos pactados por los desembolsos anualizados que la EAAB debe hacer a más tardar en diciembre de los años 2018, 2019, 2020 y 2022 con un valor acumulado de ciento doce mil millones de pesos ($112.000.000.000) aproximadamente” indicó la Personería.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre

El informe evidencia que, actualmente se presentan fallas en la operación y funcionamiento.

“Lo que genera que el sistema no funcione con el 100% de la capacidad instalada y que actualmente se presenten situaciones de vertimiento de carga contaminante hacia la cuenca del río y humedales” alertó la Personería.