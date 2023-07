Abogados en Pereira calificaron como innecesaria la captura de Nicolás Petro y su expareja

Pereira

Desde el departamento de Risaralda también se empezaron a conocer reacciones sobre la captura del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y su excompañera sentimental, Daysuris Vásquez, por lavado de activos y violación de datos personales.

Algunos líderes políticos recuerdan que la captura no refiere una condena y por ende, ambos pueden gozar aún de la presunción de inocencia. El abogado y magíster en derecho penal, Juan David Londoño, indicó que la orden de captura era innecesaria y no tenía ningún fin, pues no se había realizado una audiencia de formulación de imputación y de medida de aseguramiento, como suele proceder la Fiscalía.

Explicó que tanto Nicolás Petro, como Daysuris, respondieron todo el tiempo a los requerimientos de la Fiscalía y no pretendieron evadir la justicia en ningún momento, por lo que pudo haber sido otro el procedimiento a realizar antes de una captura.

Relacionó este caso con el de Óscar Iván Zuluaga y su hijo quienes no fueron capturados sino que comparecieron ante la justicia en las audiencias para vincularlos al proceso, por lo que el efecto jurídico debió ser el mismo con Petro y Vásquez.

A través de su cuenta en Twitter, la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, expresó “Bien que la justicia actúe con celeridad. Pedimos la misma celeridad en todos los casos. Duro para el padre, quien como Presidente reacciona con carácter institucional”.