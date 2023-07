Feria de las Flores 2023: conozca la programación y los cierres viales en Medellín

La Feria de las Flores de Medellín es uno de los eventos culturales más importantes del país. En él se salvaguarda el patrimonio inmaterial silletero y las tradiciones antioqueñas. Además, posibilita el encuentro social por su amplia, incluyente y variada programación que desde 1957, año tras año, cautiva a turistas y locales.

La capital antioqueña ya está lista para la inauguración oficial de la Feria de las Flores 2023. Serán más de 200 eventos en los que tres mil artistas participarán durante los ocho días de fiestas.

“Más de 3.000 artistas; escenarios en las comunas y corregimientos; y no solamente la feria será fiesta; será memoria y patrimonio. Estaremos, también, con una programación muy alta, de más de 270 actividades en bibliotecas, en la Red ECREA, que son nuestras casas de cultura, teatros; en las UVAS. Todo enmarcado en la Feria de las Flores”, indicó el secretario de Cultura Ciudadana, Álvaro Narváez.

Programación de la Feria de las Flores 2023:

Tablado de la 70: inauguración, noche vallenata y noche popular (Público): La cita arranca en la carrera 70, en la que artistas como Maelo Ruiz, Nelson Velásquez, Luis Alfonso, Andy Rivera, Cheo Gallego, Arelys Henao, Mateo de Dios y Agudelo 888 abrirán la programación, que se extenderá hasta el 7 de agosto.

Para el sábado 29 estará la “Noche vallenata” romántica con Alex Manga, Luis Miguel Fuentes, junto con tributos a otros artistas vallenatos. También habrá espacio para La Porrudea: Un Baile entre Amigos, la agrupación de rock tropical La Fragua, Alex Florez y Willian Saldarriaga. La actividad tendrá su inicio a las 4pm.

El cierre del fin de semana en el escenario de la 70 está previsto para el domingo con la “Noche Popular”, que iniciará a la misma hora, con los artistas Jhon Alex Castaño, Francisco Gómez, Tomy Kast, Cristian Vélez, Banda Imperio Regional, Hanna Rivas, Mano a Mano Sangre Joven de la Música Popular, Las Jefas del Despecho, Guaskila vs. Juan José (Trova).

Balcón de las Flores y Festival Nacional de la Trova (Público)

Este es otro evento organizado por parte de la Alcaldía de Medellín, que se realizará durante todo el fin de semana (viernes, sábado y domingo) en el Pueblito Paisa, en donde se establecerán distintos artistas de la música popular paisa. Así mismo, transcurrirán las semifinales del Festival Nacional de la Trova en el Teatro al aire libre Carlos Vieco, ubicado también en el Pueblito Paisa.

Lunes 31 de Julio: Escenario La 70 Norte: “Noche Yo Me Llamo” Yo Me Llamo Carlos Gardel, Esta Noche de Luna, pareja de tango salón profesional y pareja de milonga profesional, Guateque Orquesta, Yo Me Llamo Helenita Vargas, Yo Me Llamo Miguel Bosé, Yo Me Llamo Camilo Sesto, Yo Me Llamo Jessi Uribe, Yo Me Llamo Pedro Infante / Carrera 70 / 4:00 p. m. - 1:00 a. m. / 604 444 4144.

La programación completa se puede consultar en feriadelasfloresmedellin.gov.co.

Cierres viales por la Feria de las Flores

La Secretaría de Movilidad de la capital de Antioquia informó que, con motivo de la celebración de la Feria de las Flores, algunas vías estarán cerradas.

Habrá bloqueo total de la avenida 70, entre las circulares primera y tercera, también desde las carreras 69 hasta la 71. Esta medida estará activa desde este 28 de julio hasta el 6 de agosto, de 2:00 p. m. a 2:00 a. m.

“Las rutas alternas que se tendrán serán, la Avenida Boliviana, Avenida Nutibara , la 65 y la Avenida 33 y San Juan” reiteró Juan Carlos Torres

La Secretaría de Movilidad ha dispuesto un grupo de agentes que acompañarán permanentemente el cierre y gestionarán la movilidad del sector, en compañía del personal logístico del evento.