Comesaña el presente del Junior: Las dificultades hay que atravesarlas de mejor manera

Julio Comesaña, histórico entrenador del Junior de Barranquilla, se refirió, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, a la difícil situación que atraviesa el club, tanto desde lo deportivo como en sus alrededores. Para Comesaña, se debe tener paciencia en este momento de dificultad.

¿Cómo ha visto la situación del Junior?

“Ojalá que fuera todo un tema futbolístico, porque esas cosas son discutibles siempre, todos podemos ver una misma situación diferente. He tenido la sensación que cada día se pone más difícil lograr una armonía fuera de la cancha si encontramos declaraciones y cosas que no sé, me parece que dan la oportunidad a cualquier persona de interpretar lo que quiera interpretar. Alguien declara algo y yo puedo interpretar lo que yo interpreto y contesto. Eso no le hace bien a nadie, los momentos de dificultad hay que atravesarlos de mejor manera, hay que tener calma, paciencia, traquilidad, quererse, respetarse, es muy difícil lograr una armonía en ese sentido”.

¿Es innecesario responderse entre ellos? (Bolillo y Viera)

“Todos tenemos una manera de ser, cuando el estado emocional, positivo o negativo nos gana, estamos más expuestos a cometer errores y a contestar cosas que ni sabemos si son tan así o no y entonces se genera una respuesta de otro lado, luego sale alguien defendiendo a uno y al otro, y nos salemos del tema que debemos resolver.... espero que todos tengan un poco de paciencia y que pensemos fundamentalmente en la institución y en el equipo, que los jugadores necesitan ayudan y confianza, estar tranquilos. Yo deseo de todo corazón con las cosas se calmen y se hable de fútbol”.

Diagnóstico del Junior de hoy

“Yo no puedo y no debo hacer un diagnóstico del Junior de hoy, desde mi posición de entrenador hay muchas cosas que no puedo asegurarlas, porque no sé. Yo conozco a Hernán desde hace muchos años y todos lo conocemos, sus equipos, su manera de ver el juego, pero yo no sé el equipo cómo se armó, ni cómo se está haciendo, ni cómo entrena, yo no sé. Yo simplemente me limito a ver un partido de fútbol y analizo lo que pasó en ese partido, lo que veo, pero no puedo dar una opinión al respecto, porque no estoy adentro”.

¿Está de acuerdo con lo que dijo Sebastián Viera?

“Le adelanto que no lo escuché, como tampoco escuché algo que me dijeron que había dicho, que se refirió a algo y que Hernán después le contestó, yo la verdad no lo escuché. Yo estoy de acuerdo en que los equipos juegan de acuerdo a los jugadores que tienen, si uno logra armonizar el juego de acuerdo a las caraterísticas de los jugadores y hacer una propuesta de acuerdo a esas características es indidudalbe que va a lograr una armonía futbolística, pero si uno no aprovecha esas características y arma un equipo que uno se lo imagina y que los jugadores no pueden trabajar dentro de lo que no plantea, la armonía no se logra. A mí me ha tocado, son los errores que uno como entrenador comete, armar sociedades que luego uno entiende que no podían dar”.

“Yo no sé cómo se arma Junior ni ningún equipo, pero lo miro jugar, pero veo que se tratan de armar unas sociedades y a veces los jugadores no están para responder esas situaciones de juego. Hay que jugar como los jugadores pueden jugar, no como uno quiere jugar. Nunca le traen los jugadores que uno quiere, es imposible, solamente se los llevan a Guardiola, los buenos jugadores no quieren venir acá, no es un mercado apetecible”.

¿Viera y Quintero aún tenían más para darle al Junior?

“El tema de lo que pasó con Quintero, no, no sé qué pasó, porque yo escuché a Quintero hablar y que él se iba, tenía sus razones; el tema de Viera, el club tiene todo el derecho y un entrenador tiene todo el derecho a tomar sus decisiones, porque después tiene que responder por sus decisiones. Yo creo que la decisión que tomaron con Viera es porque no querían contar con él y Viera tiene que aceptarlo y entenderlo, pero el problema no es sacar a una persona, el problema es el cómo, ese es el problema. No cuesta nada hacer las cosas bien hechas, llamar a las personas, sentarse, tomarse un café y decirles que no van a contar con él, la persona puede estar de acuerdo o no, pero tiene que aceptarlo. Todas esas cosas terminan en un escándalo para todo, en todo lado pasa lo mismo. A mí me han sacado como jugador y como técnico y yo me he ido”.

¿Veía a Viera para estar 6 meses más?

“Él puede atajar para cualquier equipo, es una persona que se ha cuidado bien, lógicamente que para todos pasan los años y uno puede ser que pierda velocidad, reacción o algo. Tampoco es que no pueda jugar. Si el club quiere cambiar de arquero puede hacerlo, pero no es que no pueda jugar, él estaba jugando”.

¿Es imposible hacer un proyecto en el Junior?

“Cada club tiene su particularidad, si usted mira para atrás, yo puedo hablar del 73 para acá. Si ustedes miran la historia se ha repetido siempre. Junior ha tenido grandes equipos y se han desarmado, a veces más rápido de lo que correspondía y siempre se ha estado empezando. Si usted mira las veces que Junior ha tenido dos o tres años éxitos, siempre han sido cuando esos planteles que tenían los han mejorado; pero ha tenido momento que en seis meses o un año pasaban cinco entrenadores, pero ha sido una característica de la institución... No se puede estar armando y desarmando cada tres o cuatro meses, porque no se prepara, se necesita tiempo, estos son otros tiempos, hay que tener una organización bien montada, porque si no no se gana”.

¿Cree que le van a dar espera al Bolillo?

“Yo conozco a la familia Char desde el año 73, pero todos vamos cambiando, circunstancias y el camino que recorremos, pasan los años, vamos cambiando, tenemos experiencias, vivencias que nos van enseñando cosas. Yo no creo que el hecho de haber estado tantas veces en el club pueda afirmar cuál vaya a ser el comportamiento de la dirigencia con este proyecto. Quiero recordar que los proyectos deben ser de la institución, no de los entrenadores... El proyecto tiene que ser del club y el entrenador se elige de acuerdo a ese proyecto y los jugadores lo mismo. Eso es con tiempo”,