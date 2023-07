“Presidente Petro está generando ingobernabilidad y caos por un interés personal”: Cabello

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, se pronunció ante la decisión del presidente Gustavo Petro, de no acatar la sanción al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez.

En una carta de 24 páginas que fue enviada a la Procuraduría el pasado 25 de julio, el presidente Petro notificó que se ‘desatenderá’ de la destitución que había pedido la procuradora, debido a que afecta los alcances funcionales de la Procuraduría para este y otros casos disciplinarios, además porque es una restricción al ejercicio pleno y eficaz de uno de los derechos políticos de las personas electas popularmente.

De acuerdo con la jefa del Ministerio Público, lo preocupante para la democracia en la declaración del mandatario, “es que el presidente diga que va a acatar la decisión de la Corte Interamericana y no la de la Corte Institucional, que es la que tiene la última palabra en Colombia para invalidar o validar las leyes”.

De acuerdo con Cabello, Petro ha reiterado que cumple la sentencia de la Corte Interamericana y no el ordenamiento jurídico colombiano: “Es claro, la Corte Constitucional ya analizó la sentencia de la Corte Interamericana y dio su determinación, guste o no nos guste. El presidente tiene que entender que así no le gustó la decisión, tiene que acatarla, esa es la regla de una democracia colombiana”.

Como ejemplo, la procuradora manifestó que si por medio de una asamblea nacional constituyente le quitan la facultad a la Procuraduría frente a los electos popularmente, como funcionaria pública le toca acatarla.

Cabello aseveró que la Corte Constitucional, una vez estudiada la de la sentencia interamericana, estableció que la Procuraduría por orden de la Constitución Política del 91 sí tiene la facultad de investigar y sancionar a los funcionarios electos popularmente.

La procuradora aclaró que lo que extendió la Corte fue que un juez penal debe tomar la última palabra y revisar la decisión de la Procuraduría frente a la inhabilidad.

“Yo creo que el choque de trenes no es conmigo, yo estoy acatando lo que dijo la Corte Constitucional. Lo preocupante para la democracia en este momento electoral es que el presidente diga que va a acatar es la decisión de la corte interamericana y no el análisis que hizo la Corte Constitucional en su dirección”.

Noticia en desarrollo