Alcalde de Riohacha retoma funciones tras controversia entre Petro y la Procuraduría

En medio de la controversia entre el presidente Gustavo Petro y los órganos de control, José Ramiro Bermúdez anuncia su reintegró a sus funciones como alcalde de Riohacha.

Así lo dio a conocer Bermúdez por medio de un comunicado, en el cual argumenta que se reintegra a sus funciones tras cumplir con el tiempo de suspensión que ordenó la Procuraduría el pasado 27 de abril.

El mandatario fue suspendido como medida cautelar dentro de la indagación que se le adelanta por presuntas irregularidades en un contrato de acueducto y alcantarillado, en Riohacha.

“En mi acostumbrado respeto a las normas constitucionales y a los mecanismos de control y al acto proferido por la procuraduría delegada que ordenó mi suspensión; me aparté del cargo cumpliendo con el tiempo de suspensión, no obstante, atendiendo a esta medida, a partir de hoy me reintegro a mis funciones”, expresó el mandatario.

Esto sucede tras conocerse un oficio donde el presidente Gustavo Petro se dirige a la Procuradora General reiterándole que el ente de control no tiene competencia para la suspensión de personas electas a través de voto popular.

