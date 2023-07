Alberto Gamero y el caso Juan Pablo Vargas: “Mi renovación no tiene que ver con jugadores”

Semana llena de noticias en Millonarios. Luego del amistoso en Estados Unidos ante Crystal Palace, la parcialidad capitalina recibió la noticia del adiós de Juan Pablo Vargas rumbo al Santos de Brasil y el eventual regreso de Daniel Ruíz.

En medio de todo este panorama, el entrenador Alberto Gamero indicó, previo al viaje a Barrancabermeja para enfrentar a Alianza Petrolera por Liga, que más allá de lo que pase con su zaguero central, se encuentra feliz y satisfecho con su nómina, razón por la que la llegada o salida de jugadores no tiene que ver con su renovación.

“Yo le digo a la hinchada que la renovación mía no tiene que ver con jugadores. Yo estoy contento con lo que tengo, estoy feliz acá. Por eso a veces no hablo porque se malinterpretan las cosas. Mi renovación no tiene nada que ver con jugadores, acá estoy feliz con lo que tengo. Pasa que en el momento que estamos (viajando, jugando), no me he querido sentar y desligarme de otras cosas. La renovación está tranquila, hay muchas cosas habladas, pero no quiero que malinterpreten lo de los jugadores porque estoy feliz con este plantel. Si llegan (refuerzos), bien; si no, también”, dijo.

Precisamente sobre la salida de Juan Pablo, mencionó: “Vargas estuvo hoy (viernes) en el entrenamiento de nosotros con su terapia. Lo que sí me comentaron es que hay una posibilidad de que se vaya. Vargas suma 5-6 años en Colombia y quiere una oportunidad por fuera, pero a día de hoy está con nosotros aunque la posibilidad existe… Su lesión es de grado 3, tiene tres semanas de recuperación y ya lleva una”.

En este orden de ideas reconoció que en caso de que la transferencia sea una realidad, “estoy contento con lo que tengo y soy feliz acá (en el club)”. Así pues mencionó que cuenta con varias opciones en el fondo para suplir al costarricense y tener un buen acompañante para Andrés Llinás: Jorge Arias, Andrés Murillo Segura, Óscar Vanegas y Stiven Vega.

Sobre el caso puntual de Arias, sentenció: “Vino de central. Nos ha dado una buena mano de lateral y hay que reconocerlo, pero la posición de él es la de central. Como digo yo, no es la posición sino el juego, nos ha dado una mano en eso, en la idea nuestra y ha sido importante”.

Finalmente indicó que la posibilidad del regreso de Daniel Ruíz, en contraprestación por lo de Vargas, “existe, pero no se ha confirmado nada”.