Alberto Gamero sobre la ida de Juan Pablo Vargas: “No me han comunicado nada”

Millonarios arribó a Bogotá tras derrotar 2-1 al Crystal Palace en un compromiso amistoso disputado en Chicago, Estados Unidos. A su llegada al país, Alberto Gamero, técnico del vigente campeón del fútbol colombiano, fue interrogado por la salida de Juan Pablo Vargas al Santos de Brasil y un eventual regreso de Daniel Ruiz, asegurando no conocer nada al respecto.

“Directamente no me han comunicado nada, simplemente he escuchado, pero no tengo confirmación exacta todavía”, aseguró el estratega samario en su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado.

Al respecto añadió, sobre si aún contaba con el defensa costarricense de 28 años. “Sí, él todavía está conmigo, a mí no me han dicho nada. Él está en su recuperación y esperamos que se recupere”.

De igua manera, Gamero comentó sobre Daniel Ruiz: “lo mismo, estábamos allá, a pesar de que estaba el doctor Gustavo Serpa con nosotros allá, no tuvimos ninguna comunicación de eso y esperar que ellos me lo digan”.

Sobre la nómina que usará para el juego en Barrancabermeja este sábado ante Alianza Petrolera, comentó que serán los mismos viajeros, con algunas novedades. “Hay que ir variando, generalmente van a viajar lo mismo, solo que vamos viajando, unos entran y otros salen”.

Lesionados y bajas

Entretanto, el estratega samario no confirmó la presencia de alguno de los hombres lesionados para la tercera fecha de la Liga, aunque dio un parte positivo de su evolución, refiriéndose a Omar Bertel, Andrés Llinás y el mismo Vargas.

“(Stiven) Vega tuvo una calamidad familiar, de una tía y por eso no viajó. Llinás y Bertel ya están entrando en la etapa de recuperación, el mismo Juan Pablo Vargas. A pesar que estamos jugando estos partidos, gracias a Dios no hemos tenido tantos lesionados”, mencionó al respecto.