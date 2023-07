Zagert: “Los jugadores que estuvieron en el primer semestre se lo toman como una revancha”

El delantero Emanuel Zagert estuvo dialogando en los micrófonos de El Vbar Caracol sobre sus primeros partidos con el Atlético Bucaramanga, su adaptación a la ciudad, al fútbol colombiano y se refirió a su siguiente rival en la Liga colombiana, el Junior de Barranquilla.

El argentino de 27 años comentó que se ha sentido bien en los primeros dos partidos con el cuadro santandereano: “Creo que fueron los dos resultados positivos. Arrancamos con el pie derecho y más por la forma en la que se dieron los partidos. Lo que se trabajó en pretemporada se pudo plasmar en ambos partidos.”

También aseguró que parte de su adaptación se debe a la confianza que le ha dado el técnico Alexis Márquez: “Estoy muy contento por la confianza que me ha dado desde el primer día que llegué acá, eso es muy importante para mi. Alexis ha hecho que todo sea más fácil.”

Sobre este buen inicio de Atlético Bucaramanga, dos victorias en dos partidos, Zagert afirmó: “Creo que el grupo, y los jugadores que estuvieron en el primer semestre, se lo toman como una revancha. Este semestre se armó un grupo muy fuerte que tiene claro lo que tiene que hacer dentro de la cancha y creo que vamos a tener un buen campeonato.”

La adpatación al Atlético Bucaramanga

¿Qué le ha parecido el trabajo del técnico Alexis Márquez?

- Es un cuerpo técnico que trabaja mucho, está en todos los detalles y no deja nada al azar. Estoy muy contento por la confianza que me dio desde el primer día que llegué acá. Eso es muy importante para mi y esperemos seguir por este camino.

¿Cómo le ha parecido la Liga Colombiana?

- Creo que por momentos es muy rápido, de mucha intensidad y por momentos el juego se apaga. En lo personal es una experiencia nueva, me estoy adaptando día a día y creo que voy bien. Me sentí cómodo en estos dos partidos y Alexis ha hecho que todo sea más fácil. Tengo compañeros argentinos que me dicen cómo es el juega acá, y eso facilitó a mi adaptación.

¿Qué le dijeron cuándo llegó a Bucaramanga?

- Nosotros, en Argentina, también vemos fútbol colombiano. Sabemos la historia de Bucaramanga. Es un club parecido a Gimnasia y Esgrima La Plata, necesitado de campeonatos para conseguir una estrella. Sabemos que la gente es muy apasionada, que va a todas las canchas, alientan siempre y es una deuda que tiene como institución.

El buen inicio de semestre

Teniendo en cuenta lo que sucedió en el primer semestre, ¿Este buen comienzo lo toman con presión?

- Creo que el grupo, y los jugadores que estuvieron en el primer semestre, se lo toman como una revancha. Tenían buenos jugadores y creo que los resultados no acompañaron. Este semestre se armó un grupo muy fuerte que tiene claro lo que tiene que hacer dentro de la cancha y creo que vamos a tener un buen semestre.

Su próximo rival es el Junior de Barranquilla, ¿Qué han analizado del equipo al que van a enfrentar?

- Por ahora Alexis se concentró más en nosotros, en nuestro juego. Sabemos que ellos tienen un buen plantel y que no les han salido las cosas en los primeros partidos. No tengo duda de que van a revertir la situación. Nosotros estamos concentrados en nuestro juego y en nuestros objetivos. En los próximos días nos centraremos en dónde podemos hacerle daño y cómo podemos traer a casa los 3 puntos.

