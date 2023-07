James Rodríguez a Sao Paulo: ¿Cuándo sería su regreso al Maracaná?

James Rodríguez en el partido ante Uruguay en el Maracaná por el Mundial 2014 (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images) / Shaun Botterill - FIFA

James Rodríguez está a un paso de ser nuevo jugador de Sao Paulo. El colombiano, que no juega desde abril tras rescindir contrato con el Olympiacos de Grecia, pondría fin a la incertidumbre en torno a su futuro con la eventual firma con el conjunto paulista.

El futbolista habría aceptado la oferta del cuadro Tricolor, que se vincularía con un contrato por dos años, según información del periodista Vene Casagrande. Posteriormente, el volante publicó una foto en la que se le pudo ver en un avión, al parecer viajando a territorio brasileño para cerrar su incorporación al equipo.

“São Paulo aún no trata a James Rodríguez como ‘contratado’ porque todavía van a empezar a intercambiar documentos, pero los representantes del mediocampista y el propio jugador ya llegaron a un acuerdo con la directiva tricolor para la firma del vínculo. Entonces, cuestión de tiempo”, informó el comunicador.

James y su posible regreso al Maracaná

Sao Paulo se encuentra en la sexta casilla del Brasileirao con 25 puntos luego de 16 partidos jugados en los que ha ganado 7, empatado 4 y perdido 5. Lo que se espera es que James sea presentado como nuevo jugador del equipo antes del juego ante el Bahía por la fecha 17 del torneo.

Sin embargo, en el calendario que se le avecina al conjunto paulista, aparece un enfrentamiento ante Flamengo en el Maracaná próximamente, estadio en el cual el cucuteño tuvo una de sus presentaciones más sobresalientes en la carrera, con ese doblete ante Uruguay en el que se incluye el gol de media distancia que le terminó dando el Premio Puskas tras el Mundial 2014. Dicho juego entre el Mengao y el cuadro de Morumbí será el 13 de agosto a las 4:30 p.m.

Desde que James jugó aquel recordado partido ante los Charrúas por la Copa del Mundo el 4 de julio del 2014, no ha regresado al mítico escenario ubicado en Río de Janeiro, ya que, desde entonces, en territorio brasileño con la Selección Colombia él solo ha jugado un partido y fue el correspondiente a Eliminatorias 2022, pero ese se disputó en el Arena Corinthians. Por la Copa América 2019, el equipo Tricolor no enfrentó a la Canarinha y en el 2021, el ex futbolista del Real Madrid no fue convocado.