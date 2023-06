James Rodríguez: Para mí fue un error haber sacado a Pékerman

James Rodríguez junto a José Pékerman durante las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. (Photo credit should read LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images) / LUIS ACOSTA

James Rodríguez, quien continúa en la búsqueda de un nuevo equipo para la próxima temporada, aseguró, en entrevista con la revista Semana, que haber sacado a José Pékerman de la Selección fue un “error”; no obstante, destacó la presencia de Néstor Lorenzo, actual seleccionador nacional. El ‘10′ consideró “justa” su no convocatoria a los partidos amistosos de este mes.

“Pékerman conocía el proceso, estaba desde 2011. Conocía a los jugadores jóvenes, a los mayores. Al final, aunque dicen que los jugadores cambiamos técnicos, para mí todo es mentira. Es la Federación la que hace los cambios”, señaló en diálogo con Vicky Dávila, refiriéndose a una de las razones de no haber clasificado a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Al ser cuestionado si su salida del combinado nacional fue un error, James fue contundente: “Para mí, sí”. Y añadió que el estratega argentino, al igual que Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid, lo han querido “como a un hijo”.

Entretanto, el volante también tuvo palabras de elogios para Néstor Lorenzo, el actual entrenador de la Selección, y se mostró esperanzado. “El técnico que hay es bueno. Estuvo con Pékerman, sabe el trabajo, conoce a los jugadores y creo que nos va a ir bien con él”.

Complot en Grecia en su contra

James, quien tocó varios temas de su vida personal, también negó rotundamente las acusaciones de una barra del Olympiacos durante su paso por Grecias, quienes denunciaron que el cucuteño frecuentaba clubes nocturnos.

“Yo nunca fui a sitios así. Y si hubiera ido, ¿por qué no lo iba a decir? No tengo problema. Cualquier persona o cualquier hombre puede ir a ese tipo de sitios. No te digo que nunca he ido porque sí lo he hecho. Pero en Grecia no fui”, comentó sobre las acusaciones de una barra del club.

Rodríguez fue más allá y aseguró que todo fue un complot de las directivas del equipo: “sí. Hubo como un complot con alguna gente allá que tiene fuerza para hacer una pequeña campaña en mi contra. Al ser cuestionado de dónde venía el complot, no dudó: “del club. Han dicho que yo iba a esos sitios y todo fue mentira”.

“Pues las directivas. Yo creo que han hecho eso y han hablado con gente para que sacaran eso. Pero yo a esos sitios nunca fui”, añadió al respecto el volante de 31 años.