James Rodríguez visita a Álvaro Uribe: así fue recibido

James Rodríguez sigue disfrutando de sus vacaciones en Colombia. Al futbolista se le ha podido ver en su casa en Medellín, así como ha dado entrevistas con medios de comunicación del país, donde ha dejado declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Sin embargo, una de las situaciones principales que lo llevó a estar en el país tuvo que ver con la apertura de su restaurante de comida italiana en Bogotá, ubicado en la zona rosa de la capital del país al cual nombró ‘Arrogante’. Los negocios, han sido el principal pasatiempo del volante en este tiempo en el cual sigue esperando un club para continuar su carrera.

La más reciente aparición pública del ‘10′ fue con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Montería, Córdoba, ya que el ex Real Madrid lo estuvo visitando en su finca. Posteriormente compartieron con niños y niñas en unas canchas que tiene el exmandatario para la comunidad.

“Vean la sorpresa que les traigo”, se le alcanza a escuchar a Uribe en el video compartido por la prensa del Centro Democrático. En las imágenes también se ve a la gente pidiéndole fotos y saludando al jugador de la Selección Colombia.

¿Qué piensa James Rodríguez de Álvaro Uribe?

En una entrevista que tuvo James con la Revista Semana, se le preguntó por su postura política y se atrevió a opinar de la gestión de Álvaro Uribe, a lo que manifestó que fue un “gran presidente”, mientras que de Juan Manuel Santos señaló que “hizo las cosas bien”.

“¡Uff! Yo soy zurdo y meto goles con la izquierda (risas). Pero hasta allá no te puedo responder, me lo guardo para mí y los que me conocen saben cómo soy. Yo soy zurdo y meto goles con la izquierda (risas). Pero hasta allá no te puedo responder, me lo guardo para mí y los que me conocen saben cómo soy”, agregó cuando intentaron profundizar en su gusto político.