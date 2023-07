“Implicados en robo a Ecopetrol buscan desfalcar el Metrolínea”: alcalde de Bucaramanga

Recientemente, el caso de un millonario robo de petróleo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, perteneciente a Ecopetrol, que habría causado una grave afectación sobre las finanzas del estado y que involucra a una élite empresarial, está en el ojo del huracán.

Al respecto, por medio de redes sociales, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, manifestó: “Los mismos apellidos del robo a Ecopetrol se encuentran en el intento por desfalcar a Bucaramanga en el tema Metrolínea y en los ataques que recibimos por defender el Páramo de Santurbán. Nombres rimbombantes llenos de pecados”.

En conversación con 6AM Hoy por Hoy, Cárdenas manifestó que los recursos públicos y del Estado, en este caso el tema del petróleo, son de todos los colombianos, por lo que es indignante que se presente este tipo de casos:

“Creo que el punto esencial es ese, los recursos son de todos los colombianos y no podemos seguir quedándonos callados cuando al final hay intereses de particulares, en el caso que menciono de Bucaramanga es la familia Montoya como parte del entramado de corrupción”.

¿Qué pasa con el Metrolínea?

En el caso puntual del transporte público de la ciudad, el alcalde indicó que hay una gran discusión frente al Metrolínea: “Hay 500 mil millones que quieren que los bumangueses paguemos con recursos que nos los tenemos y que un negocio de privados como fue el caso del Metrolínea donde también hace parte la familia Montoya. De un negocio de privados no podemos permitir sencillamente que eso vaya a tocar los bolsillos de los bumangueses”.

Frente a la defensa del Santurbán, el funcionario aseguró que Alberto Montoya, le solicitó en campaña que defendiera el proyecto minero de Minesa que iba a afectar la vida de los habitantes, también hace parte de la red de corrupción de esta familia.

“Cuando hay evidencia de intereses particulares es un tema muy delicado porque al final son los intereses de todos los ciudadanos, los recursos públicos son sagrados. Esto no es ningún tipo de reacción, lo que no puede pasar es que el petróleo, el agua, los impuestos para favorecer impuestos personales, no lo voy a permitir de ninguna manera”, aseveró.