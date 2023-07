Esta es la respuesta del exalcalde Felipe Cardozo sobre Entre Islas en Tota

El exalcalde de Aquitania, Boyacá, Felipe Absalón Cardozo Montaña, se pronunció sobre el proyecto turístico Entre Islas que construyó en lo más alto de la vereda de Daitó en el sector de la península del Lago de Tota en Aquitania (Boyacá).

Con respecto al hecho de terminar las obras en un 100% y no tener la licencia de construcción que le fue negada por la Secretaría de Planeación, el exalcalde Cardozo, dijo que tiene conocimiento del Esquema de Ordenamiento Territorial de Aquitania para las zonas rurales no pide ese tipo de licencias.

“Cuando la Alcaldía me requiere y obviamente yo tengo todos los diseños e informes. Yo radicó esa solicitud de licencia de construcción el 28 de diciembre de 2022, y ellos me contestan que por ir la obra en un 90% de avance no puede expedir la licencia de construcción y se refieren que después puedo pedir un reconocimiento de obra”, explicó.

El exalcalde dice que hay varios proyectos de glampín que tiene el “dilema si hay que solicitar antes de construir”.

Cardozo, afirma que es candidato a la Alcaldía de Aquitania, que el proyecto Entre Islas es amigable con el medioambiente. “No vamos lanzar ni una sola gota de agua negra al Lago de Tota porque nosotros contamos con unos tanques”.

Según Cardozo, la licencia de construcción, también se pueden expedir con obra avanzada. “Es un tema que no quiero debatir hoy y obviamente que vamos a requerir”.

Dijo que toda la información solicitada por el inspector de Aquitania la dio y que el proyecto no fue cerrado ni sellado porque ya se había terminado.

Referente a los procesos de autorización de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), Felipe Cardozo, dijo que se radicó la solicitud de concesión de aguas, plan de manejo de aguas residuales y ocupación de cause.

“Desde la Secretaría de Salud me están pidiendo unos estudios adicionales que ya fueron entregados a Corpoboyacá; también tengo un proceso que me salió de ocupación de cause en dos meses, está construido el muelle y autorizado por la corporación y el plan de manejo de vertimientos han habido varios requerimientos subsanados y estamos a la espera de la respuesta de Corpoboyacá”, expresó.

Al antecedente que ya tenía la familia de Cardozo con la construcción del edificio de 8 pisos de los proyectos HWM SAS en Cuítiva que por orden judicial debieron suspender obra, el exalcalde dijo que no tenía nada que decir frente a ese proyecto porque no es de su injerencia y no tiene conocimiento, pero si dijo que el veedor César Moreno “solo es veedor de Felipe Cardoso y sus familiares cercanos. Él ha hecho dos denuncias contra los proyectos míos y personas cercanas a mi familia”.

Del origen de los predios, Cardozo afirmó que son una herencia de sus padres. “Los adquirieron hace más de 40 años y ahora se encuentran a nombre de Entre Islas”.

Se estableció que la tarifa por noche en uno de los 11 glampings tiene un valor $400.000. “No hemos reservado, tenemos bloqueadas las páginas porque estamos esperando la respuesta de la autoridad ambiental”, dijo el candidato.

Finalmente, Insistió que está aspirando de nuevo a la Alcaldía de Aquitania, no porque tenga un interés particular, según él: “pregúntenle a los aquitanenses por qué quieren votar por mí. Mis amigos me piden que me vuelva a lanzar. Ese señor que está denunciando, se dio cuenta que mi proyecto político es fuerte. Le aseguro si no fuera candidato, él no pone esa denuncia”.