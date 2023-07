Prográmese: así se jugará la fecha 4 y 5 de la Liga Colombiana

Ya se conoce la programación para la fecha 4 y 5 de la Liga Colombiana. La Dimayor publicó el cronograma para estos juegos, donde resaltan los duelos: Deportivo Cali vs. Nacional, Millonarios vs. Tolima, América vs. Medellín, Once Caldas vs. Pereira.

La cuarta jornada tiene la particularidad que empezará el viernes 4 de agosto y finalizará el lunes 7 del mismo mes, teniendo en cuenta que es festivo en el país. Por su parte, entre ambas jornadas, Nacional y Deportivo Pereira tendrán sus respectivos compromisos por Copa Libertadores ante Racing de Argentina y Independiente del Valle.

Fecha 4

- Viernes 4 de agosto

Atlético Huila vs Alianza Petrolera

Hora: 6:15 p.m

Estadio Guillermo Plazas Alcid

- Águilas Doradas vs Once Caldas

Hora: 8:30 p.m

Estadio Alberto Grisales

Sábado 5 de agosto

- Unión Magdalena vs Junior

Hora: 4:00 p.m

Estadio Sierra Nevada

- Deportivo Pereira vs Boyacá Chicó

Hora: 6:10 p.m

Estadio Hernán Ramírez Villegas

Domingo 6 de agosto

- Equidad vs América de Cali

4:00 p.m

Estadio El Campín

- Deportivo Cali vs Atlético Nacional

Hora: 6:10 p.m

Estadio Deportivo Cali

- Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:20 p.m.

Estadio La Libertad

Lunes 7 de agosto

- Atlético Bucaramanga vs Jaguares

5:15 p.m

Estadio Alfonso López

- Millonarios vs Deportes Tolima

Hora: 7:30 p.m

Estadio El Campín

Fecha 5

Jueves 10 de agosto

- Alianza Petrolera vs Envigado

Hora: 6.00 p.m

Estadio Daniel Villa Zapata

Viernes 11 de agosto

- Águilas Doradas vs Deportivo Cali

Hora: 6:20 p.m

Estadio Alberto Grisales

- Deportes Tolima vs Atlético Huila

8:30 p.m

Estadio Manuel Murillo Toro

Sábado 12 de agosto

- Santa Fe vs Equidad

4:10 p.m

Estadio El Campín

- Junior vs Deportivo Pasto

6:20 p.m

Estadio Metropolitano

- Once Caldas vs Deportivo Pereira

8:30 p.m

Estadio Palogrande

Domingo 13 de agosto

- América de Cali vs Independiente Medellín

4:00 p.m

Estadio Pascual Guerrero

- Jaguares vs Millonarios

6:10 p.m

Estadio Jaraguay

- Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga

8:20 p.m

Estadio Atanasio Girardot

Lunes 14 de agosto

- Boyacá Chicó vs Unión Magdalena

7:40 p.m

Estadio La Independencia