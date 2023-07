Presidente de Nacional sobre las críticas: “Estuvimos a dos penales de ser héroes”

Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, habló de su relación con los aficionados del club, la cual parece haberse agudizado, luego de haber perdido la final del pasado campeonato ante Millonarios. Navarro también se refirió a la salida de algunos jugadores y la actualidad de otros hombres del plantel.

De igual manera, el dirigente también contó en diálogo con el Diario AS por qué Leonel Álvarez no ha sido tenido en cuenta para asumir el comando del equipo, pese a su pasado glorioso como futbolista, y se refirió a la continuidad del brasileño William Amaral, ya como director técnico encargado.

Sobre las críticas de los hinchas

“Todas las criticas tienen algo de justicia y de injusticia. Quien las dice alguna razón tendrá. Yo lo que no comparto, porque nos pueden criticar y estamos sujetos a esto, son las amenazas. Acá nadie está haciendo las cosas por hacerlas mal, acá hay una hoja de ruta, algo que se traza la institución. El presidente ejecuta, pero no es el que hace todo a su antojo. Creemos que estamos haciendo las cosas por el camino que el club puede salir adelante”.

Y en el caso particular de Benjamín Romero, comentó: “Para mí es incómodo opinar sobre eso. Él tuvo un paso en un rival histórico, pero eso no lo hace mal trabajador. Si se contrató es por su experiencia en el club y otras federaciones. Los jugadores pasan de un lado al otro y no hay problema, pero si con los directivos. Es un momento duro que estamos pasando. Estuvimos a dos penales de ser héroes, hubiera bajado la crítica seguramente. Lo que se hizo ahora no se puede decir que es malo. Si perdía Millonarios yo hubiera reconocido el trabajo de Alberto Gamero. Somos objetos del resultado y el resultado impera”.

¿Por qué se fue Danovis Banguero?

“Danovis es un profesional a carta cabal. No me canso de repetirlo. En esa posición el club tiene 4 jugadores: Álvaro Angulo, un jugador de una inversión grande, ya se recuperó, y los prospectos de Andrés Salazar y Samuel Velásquez, que ojo con él, es un jugador que va a dar mucho de qué hablar en esa posición. Entonces tenemos tres jugadores y Danovis era el cuarto, había que pensar en salir de uno en el buen sentido de la palabra”.

“Danovis tenía contrato hasta final de este año. Se le presenta la posibilidad de ir a Águilas y con el panorama que estoy contando… Nos ahorramos el salario y se le facilita que al ir a Águilas donde seguramente hará un contrato más allá de diciembre. Es benéfico para él. Perdemos un líder, un buen jugador, pero en esa posición tenemos buenos jugadores y los estamos desarrollando”.

¿Por qué ratificaron a William Amaral?

“El proyecto es Nacional con Amaral o sin Amaral. En la estadística va a quedar que este año estuvieron dos técnicos, Autuori y Amaral, pero en el trabajo o la planificación, es un solo técnico. Solo que Autuori renunció, pero la forma de darle continuidad a su trabajo, con algunas mejoras que hay que hacer, como la forma más allá del resultado. Antes, el resultado no era suficiente porque no jugábamos como el público quería, pero ya cuando llegamos a la final y no ganamos, el resultado sí lo era todo. No queríamos improvisar y buscar un técnico que estuviera sobrando, para así apostarle al trabajo que Autuori había iniciado y en el que Amaral había sido importante”.

¿Por qué no Leonel Álvarez no es tenido en cuenta?

“Se ha mencionado el nombre Leonel Álvarez, no deja de ser un ídolo de la institución. En un nuestro plan de desarrollo de jugadores, pensamos que Leonel Álvarez trabaja más con jugadores más formados… Leonel ha sido un técnico que ha trabajado más con jugadores maduros. Nosotros queríamos un proyecto con jugadores maduros, pero apoyado en jóvenes que se han ido desarrollando y a los que cada vez les vamos a exigir más. La meta nuestra es volver a la final y ganarla, si ya estuvimos en la final con casi el mismo equipo, no debemos obtener menos”.

