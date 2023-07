Ospina responde por cargos de la Procuraduría por presunta irregularidad en feria del 2020

Cali

El pasado lunes 24 de julio la Procuraduría se refirió a un pliego de cargos al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, y al secretario de Cultura del 2020 José Darwin Lenis por presuntas irregularidades en la organización de la Feria de Cali de 2020, argumentando que no se habían hecho suficientes estudios para utilizar un recurso de casi 12 mil millones de pesos en una feria virtual, el costo fue basado en las anteriores ferias que sí fueron presenciales.

“De acuerdo con la investigación, al parecer el convenio firmado entre la ciudad y Corfecali para su organización se habría firmado por 11.955 millones de pesos sin contar con estudios previos integrales, serios y suficientes que justificaran ese valor, pues fue fijado a partir de una indexación de costos de los tres años anteriores, sin tener en cuenta que en 2020 los eventos se realizarían de forma virtual por la pandemia del covid-19″, señala el documento.

Ante ello el alcalde de Cali, respondió que sí se hicieron los estudios y que respeta la decisión de la procuraduría “la Procuraduría dice que yo no presenté suficientes estudios para adelantar esa feria, yo no tengo sino que presentar la evidencia de que los estudios se realizaron, que la feria se viene haciendo desde 1958 de tal manera que bastantes estudios existen en relación a desarrollar al feria y que por supuesto en tiempos de Covid, la feria tenía que ser diferencial“.

“El órgano de control señaló que el alcalde Ospina pudo incurrir en una omisión de sus funciones de control, vigilancia y supervisión sobre el proceso de contratación, que estaba en cabeza del secretario de Cultura Lenis Mejía, pues no le habría advertido sobre los cambios contractuales que implicaba la organización de la Feria, no le requirió informe alguno sobre la metodología para fijar los costos y tampoco le pidió una explicación por la inclusión de aspectos que eran propios de eventos presenciales”.

Jorge Iván Ospina, sostiene que los recursos no se ha perdido y que está dispuesto a entregar todo tipo de evidencias “a la Procuraduría General de la Nación hay que decirle que se respeta siempre sus decisiones, que estamos prestos a entregar todo tipo de evidencias, que no señala que se haya perdido ningún recurso, señala que no se presentaron unos estudios, pues les tenemos que presentar claramente que cada uno de los estudios y de manera pormenorizada se realizó“.

La Procuraduría calificó la presunta conducta del alcalde Ospina como una falta grave cometida a título de culpa gravísima, y la del secretario Lenis como gravísima a título de culpa gravísima.