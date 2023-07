José Félix Lafaurie no ve viable financiación del ELN durante el cese al fuego bilateral

José Félix Lafaurie dijo que financiación internacional para frentes del ELN en medio del cese al fuego no sería viable mientras esa guerrilla siga alzada en armas.

El negociador del Gobierno en las mesas de diálogo con el ELN señaló que este tema que planteó alias ‘Antonio García, líder de dicha guerrilla, no se ha conversado en las mesas que se adelantan.

“Ese tema no se ha conversado en las mesas y como no se ha conversado es un tema que está absolutamente ajeno a los delegados. A mí me parece que cuando realmente se reintegren a la vida civil creo que el país puede pensar en eso, pero entre tanto cuando están secuestrando y están haciendo una cantidad de actividades criminales yo no estoy tan seguro que el Gobierno o cualquier país amigo sea capaz de entregarles recursos”, puntualizó.

LEA TAMBIÉN: Lafaurie calificó de “equivocado” el nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz