Ciudadanos y colectivos en Pereira protestaron en rechazo a la muerte de Chita y Pancho

Pereira

Además de rechazar lo sucedido con Chita y Pancho y solicitar que se investigue el hecho, colectivos animalistas y ciudadanos se manifestaron en la tarde de este martes frente a la Alcaldía de Pereira, haciendo un llamado a la reflexión sobre las prácticas de consumo y las maneras de relacionarse con los animales para dejar de verlos como objetos de explotación para beneficio económico y como un medio de entretenimiento.

Diana Londoño, integrante de la Zoociedad Antiespecista de Pereira, ZAP, organización que lideró la movilización, explicó que esta es una oportunidad para reconocer el valor de la vida de los animales como seres sintientes y con derechos.

“Nuestro rechazo es un llamado a la reflexión de que los animales no están a nuestro servicio, no están para nuestro uso, los animales tienen unas vidas y unos intereses propios. Entonces desde allí no estamos nosotros llamados a disponer ni de sus vidas, ni de sus intereses. Como ética antiespecista, lo que promovemos es el fin del especismo y eso incluye dejar de usar animales en todo tipo de actividad. Y que aquellos animales que por diferentes motivos ya no pueden regresar a su hábitat, puedan estar en santuarios”, expresó.

A través de arengas y pancartas con las que pedían respeto por la vida y libertad de todos los animales, los manifestantes reiteraron la solicitud de que se avance en las investigaciones de lo ocurrido en Ukumarí para que se determinen responsabilidades y se tomen las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones.