Tulio Gómez:”Dilian Francisca Toro tiene maquinaria y recursos, pero yo el apoyo del pueblo”

Las elecciones regionales en el Valle del Cauca serán el escenario de una contienda de titanes: la baronesa del departamento Dilian Francisca Toro y el presidente del América de Cali, Tulio Gómez.

Los candidatos buscarán imponerse en las urnas el próximo domingo 29 de octubre con el apoyo popular, en medio de uno de los comicios que se perfila como unos de los más reñidos en el territorio nacional.

Dilian Francisca Toro

En 10AM HOY por HOY de Caracol Radio, Tulio Gómez contó la razón por la cual se decantó por asumir la candidatura a la Gobernación y no a la Alcaldía de Cali, como lo había asegurado hace algunos meses. Al tiempo que reveló cuál es su diferencial para vencer a la exgobernadora en las urnas.

“Ella tiene la maquinaria y los recursos, pero yo el apoyo del pueblo. El voto de opinión no está amarrado, no se vende y la gente ha visto como todo el Valle, que ha sido una región líder, se ha ido quedando rezagada”, aseguró el presidente del América.

Propuestas

En ese sentido, aseguró que una de sus apuestas es revivir el sector agrícola e impulsar nuevamente a la región a convertirla una potencia en materia de producción.

De igual manera, indicó que otro de sus proyectos es comunicar a Cali con Buenaventura, el puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico, con el fin de impulsar el desarrollo.

“Esta vez no nos podemos equivocar. Cali y el Valle estamos atrasados. Cali está hecha un caos. Las vías acabadas, la inseguridad. Ya no hay orgullo, hemos perdido el sentido de pertenencia”, indicó Gómez.

Retos

Por otra parte, aseguró que una de las iniciativas más importantes es la capacitación y la formación de los jóvenes del departamento con el fin de sacarlos de las filas de las bandas criminales.

“Quiero que yo solo estoy inhabilitado para robar, porque mis principios no me lo permiten. Pero para ser gobernador, ya hice las consultas, y no hay ningún problema”, concluyó Gómez.