Tulio Gómez, accionista mayoritario del América, aspiraría a la Alcaldía de Cali

En Caracol Radio estuvo Tulio Gómez, accionista mayoritario del América de Cali. Gómez habló sobre la final de la Liga Femenina en el país y su aspiración a la Alcaldía de Cali.

En relación con su posible postulación comentó que le llama la atención la idea de ser el jefe de la administración de Cali. No obstante, detalló que todo depende de la posible inhabilidad que tiene. A su vez, resaltó que en caso de estar inhabilitado apoyará al candidato en el que observe las cualidades para trabajar por Cali.

“Sí yo no puedo lanzarme por x o y motivo, me buscaría un candidato que trabaje por Cali con amor, con sentido de pertenencia, con honestidad, que haga un gabinete de lujo y que empiece a trabajar para que los problemas de Cali se solucionen. Para sacar a Cali de este atraso necesitamos por ahí unos 12 años“, indicó.

De igual forma, mencionó que no tiene claro sí está inhabilitado, por lo que en este momento se encuentra esperando que le indiquen si puede comenzar su campaña o no. “Unos dicen que sí, otros que no. Cuando me llegue la respuesta tomaré una decisión. Espero que la otra semana me llegue.

En caso de que no se pueda postular, señaló que analizará a los candidatos. “Yo tengo unos planes de ciudad. Buscaré y analizaré cuál es el mejor candidato para apoyar y trabajaré con él para trabajar por Cali, porque la ciudad tiene unos graves problemas de seguridad, movilidad, malla vial, empleo de los jóvenes.”

En caso de que se pueda postular, resaltó que revisará bien esta opción. “Lo que no quiero es tener la incertidumbre de que me lance y gane y que deba dedicarme más a defenderme de las demandas, que a gobernar. Entonces tengo que dar pasos seguros”.

En este sentido, resaltó que para él es importante que el próximo alcalde de la ciudad priorice las acciones necesarias para que Cali pueda avanzar. “No estoy muy loco por ser alcalde de Cali. Pero si loco o deseoso de que Cali tenga un buen alcalde. Si yo puedo serlo o soy uno bueno, hay que apoyarlo porque la ciudad está por encima de los intereses personales.”

“Yo ya he hablado con casi todos los candidatos y hay unos muy buenos. Está Wilson Ruiz que es muy bueno, también Diana Rojas. Hay muy buenos candidatos y hay que escucharlos.”