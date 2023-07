Tulio Gómez se lanza a la Gobernación: “Vamos a sacar al Valle de la ‘B’”

Tulio Gómez oficializó su ingreso a la política luego de confirmar que será candidato a la Gobernación del Valle del Cauca. Desde hace varios meses se venía especulando que podía lanzarse a la Alcaldía de Cali, pero finalmente se decantó por apostarle a una aspiración a nivel departamental, situación que ya había dado a conocer anteriormente.

El máximo accionista del América de Cali hizo el anuncio en medio de un evento que tuvo lugar en la capital vallecaucana y lo comunicó Twitter, así como en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. “El tiempo de la Corrupción se acabó me complace comunicarles mi decisión de participar con candidato a gobernador por el #ValleDelCauca”, publicó.

El tiempo de la Corrupción se acabó 😎 me complace comunicarles mi decisión de participar como candidato a gobernador por el #ValleDelCauca pic.twitter.com/uzALMkrd02 — tulioagomez (@tulioagomez) July 24, 2023

Una de las cosas que más llamó la atención en el evento es el curioso eslogan que utilizará la campaña. “Vamos a sacar al Valle de la ‘B’”, teniendo en cuenta que el equipo Escarlata, club que dirige, estuvo en la segunda división del fútbol colombiano entre 2012 y 2016. Sin embargo, Gómez supo sacarle provecho a esta situación pasada para implementarla en su campaña de una u otra manera.

“Tenemos varios avales, 8 o 10 avales. Ya con nuestro equipo asesor buscaremos un partido político que no tenga corrupción, que no tenga mancha de politiquería”, dijo Gómez, quien hace su primera incursión en la política. “Será una gobernación cívica, donde no estaremos marcados por x o y partido. Esta será una gobernación de todos y para todos”. En otro trino, Gómez escribió: “A la clase política le dejó claro, estoy inhabilitado… Si estoy inhabilitado para robar”, agregó.

Tulio Gómez ¿izquierda o derecha?

De momento, el empresario no ha dejado clara su ideología, pero sí sorprendió al decir que puede ser una persona que una al Pacto Histórico con el Centro Democrático, ya que rescata posiciones de ambos sectores políticos.

“Yo creo que sí, porque hay temas sociales que yo trabajo, apoyo al campesino, a los más pobres, ideas que apoya el Pacto Histórico y también respaldo al empresario, a la generación de empleo y la generación de riqueza que defiende el Centro Democrático. Yo me identifico con temas del Pacto Histórico y el Centro Democrático porque yo pienso, es como empresario, una persona cívica”, dijo en su momento en diálogo con El País.

Algunos de los nombres que entrarán en contienda con Tulio Gómez el próximo 29 de octubre son: Dilian Francisca Toro, Santiago Castro, Oscar Gamboa Ferney Lozano, Fernando Tamayo, Luis Fernando Velásquez, Horman David García y John Jairo Caicedo.