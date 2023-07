Proyecto de Protección Costera no avanzó en esta administración: Concejo

En dicho informe la funcionaria indicó que la vigencia correspondiente a 2023 tiene un presupuesto inicial de $5.998.449 millones con una ejecución de $1.062.753 millones.

En este sentido intervino el concejal, César Pión, quien dijo que hasta el momento se han dejado vencer los ocho contratos referentes a las obras de Protección Costera.

Afirmó además que se está haciendo un estudio de 400 millones de pesos, cuando en este momento faltan 40 mil millones de pesos para concluir la primera fase del consorcio Pro-playa, y futuro de las estructuras de las obras que fueron suprimidas en el 2021.

Otro tema abordado por el cabildante, César Pión, fue el Plan de Desarrollo Nacional, del cual recalcó que no tiene recursos para la protección Costera. “Aquí es donde una administración tiene que pararse firme. Voy a convocar a los congresistas, voy a convocar al Ministerio, al Presidente. Es momento de defender la obra más importante que tiene la ciudad”, puntualizó.

Entre tanto el presidente de la Corporación, Lewis Montero, le solicitó a la directora de Valorización, qué le informara a la corporación si existe un proyecto concreto en planos o visualizado para la ciudad. A lo que la funcionaria respondió que existe una estructuración dentro del proyecto de Protección Costera, llamado Ampliación de la avenida Bicentenario, el cual no fue concluido.

Por su parte la concejal Liliana Suárez intervino, afirmando que el proyecto de Protección Costera, lleva mucho tiempo y que definitivamente en esta administración no se dieron los resultados. “Usted pasó en esta dependencia sin pena ni gloria, hizo su mayor esfuerzo, pero no se dieron los resultados. Pero no sé ve ese esfuerzo en ningún proyecto que le deje a la ciudad”.