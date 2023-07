Presidente Petro destacó trabajo científico de la Armada en el litigio con Nicaragua

El Presidente Gustavo Petro participó este lunes en la conmemoración del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, evento en el cual exaltó el trabajo científico de la Armada Nacional para que Colombia le ganara el litigio a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.

“Impedimos que, a la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los cayos del norte de esas islas los rodeara un mar nicaragüense. Se logró en una batalla jurídica, no militar. Y en esa batalla jurídica hubo unos cambios fundamentales hacia fines del año pasado, pero uno de los cambios de la estrategia que se venía construyendo, alrededor de la defensa del mar, tiene una responsabilidad en la Armada y en la Dimar (Dirección General Marítima)”, indicó el Jefe de Estado al intervenir en la Escuela Naval de Cadetes ‘Almirante Padilla’.

A renglón seguido, el Mandatario afirmó: “Es el trabajo científico de muchos de ustedes, el trabajo de investigación del fondo del mar, de fotografiarlo digitalmente, de demostrar que la tesis nicaragüense, acerca de la inexistencia de la plataforma continental colombiana, ese intento nicaragüense fue derrotado con pruebas sobre efectivamente la existencia real de una plataforma continental que sale de estas costas y que por debajo del mar se va extendiendo hasta llegar a la isla de San Andrés. Demostrar eso ante la Corte Internacional fue fundamental”.

Al referirse a los miembros de la Armada, el Jefe de Estado recalcó que “ustedes nos ayudaron, le ayudaron al país a presentar pruebas científicas irrefutables que derrotaron la propuesta nicaragüense”.

De otra parte, el Presidente Petro resaltó las capacidades de la Armada en la defensa de los mares del país y en la lucha contra las economías ilícitas.

“Su flota es la base de un poderío que tiene que crecer para que estos mares no vuelvan a ser mares de piratas. Esta vez ya no por la ruptura de un monopolio de comercio, sino a través de las economías ilícitas, para que estos mares vuelvan a ser de su pueblo, para que su pesca pueda enriquecer o alimentar a sus pueblos y no ser saqueadas y depredadas”, aseveró.

Asimismo, se refirió al inicio de la construcción de la fragata que se convertirá en un hito industrial de su Gobierno.

“Esa fragata es un hito para la Armada. Esa fragata echada al mar es otra aventura al estilo de José Prudencio Padilla, porque esa fragata ayudará a cuidar los mares del Caribe y ayudará a sus pueblos a sostener una soberanía, no solamente nacional, sino en coordinación con las demás naciones; una soberanía caribeña”, manifestó.

Finalmente, el Presidente Petro destacó el papel que tuvo José Prudencio Padilla en la constitución de la Armada y la misión posterior de esta fuerza en la defensa de la bandera y de la democracia.

“Nuestro negro José Prudencio Padilla, hombre del mar, hombre de la libertad, hombre de los vientos y los huracanes, que supo con la fuerza de sus orígenes étnicos, indígenas de aquí, precolombinos, ancestrales y negros de allá, del África también ancestral, supo ayudar en esta bandera, en esa confección, que no es la confección de una simple tela de colores, sino que es la confección de una nación que tiene que ser democrática y libre”, concluyó.