Mayra Ramírez, atacante colombiana. (Photo by Patricia Pérez Ferraro/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Natasha Andonova, compañera de Mayra Ramírez: “Ella es un toro, no la pueden parar”

La Selección Colombia inició de la mejor manera su participación en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Las dirigidas por Nelson Abadía vencieron 2-0 a Corea del Sur en su debut, resultado que las deja cerca de la clasificación a segunda ronda.

Una de las figuras del encuentro fue Mayra Ramírez por su poderío físico y fortaleza en el frente de ataque. Justamente sobre sus virtudes habló Natasha Andanova, compañera suya del Levante, en El Vbar Caracol. La macedonia dio detalles de cómo es Mayra en el día a día y elogió sus virtudes como delantera.

Asimismo, Andanova afirmó que Colombia puede ser una de las “sorpresas” del Mundial de la mano de Linda Caicedo, a quien considera “buenísima” y confía en que llegue “muy lejos”.

Mayra Ramírez como compañera

Así es Mayra como colega de equipo: A nivel personal, es una chica muy buena, nos llevamos muy bien; como jugadora, no hay mucho qué decir, es un toro… Creo que no tiene trabajos especiales por su físico. Trabaja y siempre se dedica al 100 por 100. Cuando entrenamos y demás, siempre juega para el equipo y eso es lo que más me gusta. Es una chica muy tranquila, cuando la ves en el campo parece de carácter fuerte, pero es muy buena.

Rol de Mayra en su club: En Levante ella juega igual que en Colombia. Nosotras jugamos con dos delanteras, ella y Alba Redondo, de la selección española, están ahí arriba... Hay muchas ofertas por ella porque ha tenido una gran temporada. Si se va o no, no lo sé. Y si lo supiera, no lo podría decir.

Charla entre ambas previo al Mundial: Yo le dije a Mayra, antes de que se fuera a la Selección, que Colombia iba a ser una sorpresa. Conociendo las jugadoras y quiénes están, le dije que no se rindan nunca porque no se sabe qué pueda pasar.

Mundial Femenino

Debut de Mayra ante Corea del Sur: No he podido ver el partido porque eran las 4:30 AM. En el resumen que he visto, Mayra ha hecho un partidazo, ella es clave en Levante porque ha hecho mucha asistencia y goles. Es un toro, nadie la puede parar.

Linda Caicedo lidera a Colombia: Linda es buenísima, juega en el Real Madrid, la hemos visto contra nosotras y tiene unas piernas que pocas jugadoras tienen. Es muy rápida, habilidosa, muy buena. Si tiene gente a su alrededor que la aconseje bien, puede llegar muy lejos.

Selecciones favoritas al título: Si soy honesta, ahora mismo nadie me ha gustado mucho. Tienes que ver qué pasa porque me sorprendieron las selecciones un poco más pequeñas como Haití. Creo que ganará un equipo de Europa como Inglaterra o Francia, no creo que Estados Unidos gane esta vez.

Mejor jugadora del mundo: La mejor jugadora del mundo, siempre he apostado por Marta, pero ahora mismo no lo sé. Quiero ver ese Mundial para opinar, pero ahora mismo no lo sé.