Inició el paro de transportadores de Ibagué

Ibagué

El incumplimiento a los acuerdos pactados en diciembre del 2022 y la adjudicación del recaudo del Sistema Estratégico de Transporte Público a la empresa INFOTIC de Manizales a 16 años llevaron a que un sector agremiado a la asociación TPC Colectivos determinara la hora cero.

Según Michael Cepeda, líder de la organización TPC Colectivos, el diálogo deberá ser directo con el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Transporte para que se defina que va a suceder con el SETP.

Por su parte César Martínez, propietario de busetas en la ciudad, aseguró que la decisión está tomada, por lo que bloquearán vías principales de manera indefinida hasta que el Gobierno Nacional les tenga a sus peticiones, entre la que destacan dar por terminado el convenio para el sistema de recaudo.

¿Qué pasó con la mesa de diálogo?

El gremio de transportadores de Ibagué no asistió a la mesa de diálogo convocada por la Administración Municipal, con el fin de evitar el cese de actividades.

“Dejamos claro que tuvimos toda la voluntad y no vinieron a la reunión, los entes y Ministerio Público evidenciaron su incumplimiento. Los operadores pueden incurrir en fuertes sanciones si no garantizan la prestación del servicio a los ciudadanos. Las empresas pueden perder su habilitación que se les otorgó en el mes de diciembre con consecuencias graves porque su parque automotor no podría volver a circular”, sostuvo César Yáñez, gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP.

Según Milton Restrepo, secretario de Gobierno, los compromisos asumidos en el mes de diciembre se han cumplido.

Restrepo aseguró que ante los organismos de control y las organizaciones de derechos humanos verificaron que los representantes de los transportadores no asistieron a la reunión de concertación, incluso mencionó que el bloqueo de vías será ilegal.

Aunque usó un tono de concertación, el secretario de Movilidad, Óscar Berbeo, dijo que la postura del municipio es buscar un diálogo para escuchar a los transportadores y que a su vez ellos atiendan a la administración, pero sí no se logra, en su poder está la decisión de mantener la movilidad para los ibaguereños por lo que vehículo que esté bloqueando, será declarado en abandono y deberá ser llevado a los patios.

En los colegios públicos y privados no habrá clase ante la convocatoria a cese de actividades, por su parte en algunas entidades públicas han modificado sus horarios de atención, igualmente que algunas empresas privadas.

Dato: los representantes de las empresas Cotrautol, Expreso Ibagué y Movilizando a Ibagué se reunirán a las 8 de la mañana en Bogotá con representantes del Ministerio del Transporte en la ciudad de Bogotá para contar lo que está sucediendo en la ciudad con el SETP y la entrega del recaudo a la empresa INFOTIC de Manizales.

Lo que opinan los Gremios Económicos

A través de comunicación formal hicieron un llamado a los organizadores de las protestas, para que a través de espacios de concertación se expongan las diferencias presentadas frente a la asignación del recaudo y otros componentes de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte y eviten las vías de hecho especialmente por los impactos que traería a la cotidianidad de los ibaguereños.