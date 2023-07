Atención al usuario en sede DATT de Manga será en jornada continua

Allí se atenderá en jornada continua de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora donde finaliza el ingreso de público, pero seguirá internamente la atención de los usuarios que se encuentren a esa hora dentro de la sede realizando cualquier trámite, hasta las 5:00 p.m. Los sábados la atención es de 8:00 a.m. a 11:30 a.m.

Esto permitirá que los ciudadanos, por razones de tiempo o laborales solo tengan la franja del medio día para realizar sus diligencias relacionadas con el tránsito y el transporte, puedan acercarse a la sede del DATT en Manga a realizarlos.

Para poner en marcha esta jornada continua se hizo un piloto de 15 días, que permitió determinar el interés de los usuarios de acudir a la oficina en Manga, en ese tiempo.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte mantiene su compromiso de mejorar los servicios a todos sus usuarios. Por eso, desde hoy 24 de julio, de manera oficial iniciamos atención en la sede de Manga en jornada continua”, precisó el director del DATT, Janer Galván.

Es de recordar que el DATT inició desde 2022 atención de manera presencial por orden de llegada en las 3 sedes Espinal, Manga y Ronda Real. Anteriormente era por agendamiento y citas.

En el 2022, se atendieron 38.000 personas, la cifra más alta de atención de usuarios en los últimos 8 años en el DATT. En el primer semestre de 2023, 30 mil ciudadanos han hecho en la entidad diferentes trámites.

En ese compromiso de mejorar los trámites y servicios, se implementaron pagos virtuales, donde el usuario puede hacer su trámite desde el lugar donde se encuentre 24/7, incluido acuerdos de pagos para multas de tránsito.