“Me tienen secuestrado el aval liberal”: Gabriel Calle Demoya, precandidato de Montelíbano

Montería

Gabriel Calle Demoya, padre del presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, denunció públicamente que le tienen ‘secuestrado’ el aval del Partido Liberal para aspirar a la Alcaldía de Montelíbano, en el sur de Córdoba.

En una rueda de prensa, el cacique político de los Calle señaló directamente al senador Fabio Amín Saleme, responsable de otorgar los avales liberales en Córdoba, quien durante un acto protocolario entregó avales para los candidatos que aspiran a distintas corporaciones en los municipios del territorio cordobés, menos el del señor Gabriel Calle Demoya, quien aspira por tercera ocasión a la Alcaldía de Montelíbano.

“En un evento que hubo en Montería, en el Hotel Sexta Avenida, el senador Fabio Amín reconoció que el aval a la Alcaldía de Montelíbano estaba ahí, pero que ese era un documento muy valioso que había que entregar personalmente y no con poderes autenticados”, dijo Calle Demoya, quien asegura que cumple a cabalidad con todos los parámetros que exige el partido para la entrega del aval.

“Después, vía WhatsApp, me envió un mensaje (Amín) diciendo que me admiraba y respetaba mucho, que mi aval lo tenía él, y que me iba a hacer la entrega. Le dije que lo llevara a la ciudad de Bogotá, me encontré con él en el Congreso y me dijo que lo tenía en el portafolio, que no lo trajo porque estaba pendiente de la instalación y elección de la mesa directiva, y hasta la fecha no me ha dado respuesta”, relató el precandidato montelibanense.

Gabriel Calle Demoya reiteró que su aval existe, pero se encuentra “secuestrado” y que aspira que esta semana le sea solucionado el asunto o se verá obligado a interponer acciones legales.

Este no sería el único desplate de Fabio Amín contra los Calle, según manifiestan desde ese grupo político del sur de Córdoba, pues anteriormente el senador liberal hizo la entrega del coaval rojo al precandidato a la Gobernación de Córdoba del Partido de La U, Erasmo Zuleta Bechara, negándoselo a Gabriel Calle Aguas, hermano del hoy presidente a la Cámara de Representantes, quien se inscribirá por movimiento ciudadano Nuevo Futuro.