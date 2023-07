Fuerza Ciudadana expulsó de su directorio a la precandidata María Correa

Fuerza Ciudadana expulsó de su directorio a la aspirante a la Alcaldía de Barranquilla, María Correa.

En un comunicado de prensa, Fuerza Ciudadana informó que “la señora María Correa Vásquez ha sido de baja de la base de datos de nuestro partido”

Correa reaccionó con tristeza y dijo que lamenta las trabas que intentan ponerle a los nuevos liderazgos.

“Yo les solicité el aval. Ellos están en su derecho de confirmarlo o no, de hecho a mí me escogieron como la candidata única del Pacto histórico, con la intención de Fuerza Ciudadana avalarme. Lo que no es correcto es el procedimiento de Fuerza Ciudadana, notificarlo el 21 de julio, que además no se han comunicado conmigo”, dijo Correa.

Correa señaló que es una vergüenza que no haya podido presentar a la ciudad sus propuestas por falta de respaldo del progresismo, a raíz de la incertidumbre dentro del Pacto Histórico y dijo temer que Bogotá desconozca la consulta interna realizada por el partido en el Atlántico en donde resultó ganadora.

