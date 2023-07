Que Petro nombre a Mancuso como gestor de paz no importa, lo grave es que mienta: Uribe

Colombia

A través de su cuenta de Twitter el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de nombrar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz.

Uribe defendió el proceso de paz que su gobierno adelantó asegurando que desmovilizó aproximadamente a 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros y se refirió a los señalamientos de Mancuso.

“Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso. Que el presidente lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación”, aseguró.

Además, el líder del Centro Democrático dijo que deberían dar el mismo status a otros jefes paramilitares: “como Jorge 40, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan”.

Hay que señalar que el expresidente Uribe dijo que denunciará al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Justicia de su país y la de Estados Unidos por las acusaciones que hizo en su contra ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Procederé a denunciar al señor Mancuso ante la Justicia colombiana y ante la Justicia de los Estados Unidos, donde vive”, expresó Uribe y que agregó que enfrentará al exjefe paramilitar “en todos los escenarios legales”.