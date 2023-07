Hacen seguimiento en Caldas a droguerías y dispensarios de medicamentos

Manizales

Como resultado de un proceso investigativo, han encontrado que algunos de los dispensadores de medicamento en el departamento de Caldas no están cumpliendo con los requisitos mínimos para esta labor, hasta el punto de encontrar medicamentos alterados con cambios en las fechas de vencimiento o incluso con diferentes contenidos, lo que puede convertirse en un riesgo para la salud.

Juan David Cadavid, Químico Farmacéutico de la Dirección Territorial de Salud, señaló que se han remitido al área jurídica de la entidad 16 medidas sanitarias para tomar medidas en el caso.

“Hemos visitado el recorrido del año 226 establecimientos farmacéuticos o establecimientos que comercializan o dispensan productos de la industria farmacéutica ahí verificamos que el personal es idóneo, es decir, si es una droguería, que sea un regente de farmacia, expendedor de medicamentos o química farmacéutico en el caso del director técnico, verificamos la parte documental, el historial documental de la droguería, verificamos también la calidad de los productos que hay si son adecuados para ese establecimiento (...) verificamos que las droguerías no vendan medicamentos de uso institucional, que no vendan medicamentos de control especial, que no vendan medicamentos alterados, que no vendan medicamentos fraudulentos; en las medidas sanitarias que se han tomado tenemos 16 procesos desde que se han enviado al área jurídica desde desde el área de medicamentos”.

Fue claro en decir que, se continuará realizando las visitas en el departamento con el fin de velar por el bienestar de los usuarios y garantizar una gestión adecuada de estos fármacos.

