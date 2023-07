Cuerpo de víctima de desaparición forzada fue entregado a su pueblo indígena

Manizales

Se trata de un hombre del resguardo de Cañamomo y Lomaprieta del municipio de Riosucio, que estaba desaparecido desde hacía 20 años, Luisa Flórez, hermana de la víctima, señaló que, fueron 20 años los que estuvieron esperando para poder tener los restos de su hermano en un cofre, poder darle cristiana sepultura. Agregó que, fue algo que anhelaba también su madre; que en pasados días cumplió dos años de fallecida.

“Tiene mucho significado para nosotros como familia porque ya se puede dar conclusión a este este proceso que es largo, fueron 20 años en los que nosotros estuvimos esperando para para poder hacer esto para poder tener los restos de mi hermano en un cofre, fue algo que anhelaba muchísimo mi mamá, que el 18 de julio cumplió dos años del fallecimiento. Una semana antes de de fallecer estaba muy enfermita porque le había dado Covid-19 y ella llevaba ya un proceso muy largo con con mi hermano estrés de momentos y de días muy duros para ella y ella en un momento me entregó unas carpetas sobre la mano que eran las carpetas y los documentos de todo el proceso que había adelantado con mi hermano y me lo entregó a mí en mis manos y me dijo Luisa sigan ustedes con esto que yo ya no puedo más, no sé mi mamá porque lo hizo en ese momento de pronto presentía no sé las cosas de mi Dios ella me entregó las carpetas en las manos y me dijo mami, siga usted con esto entonces mi mamá falleció y yo me sentía como en el deber el mío y mi familia continuar con lo que ella había dejado de continuar con ese proceso de por fin hacer esto, eso era lo que ella más quería, entonces hoy podemos estar como tranquilos”.

La hermana del hombre desaparecido por 20 años destacó además que “hoy podemos ir como a descansar o ir para la casa como con esa parte de tranquilidad de que ya no tenemos a nuestro hermano allá como un NN sin saber dónde está sin saber dónde se encuentran no, ya podemos decir que lo vamos a encontrar en el cementerio, que podemos ir a llevarle flores, saber que está allá y para nosotros que lo hemos esperado durante mucho tiempo como familia, nos hace muy felices”.

Hasta el Resguardo Indígena llegaron los delegados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, de la JEP, a entregar el cuerpo de Leonardo Flórez Tapasco cuyo cadáver fue exhumado del cementerio del Carmen del municipio de Riosucio en marzo pasado y fue identificado gracias a las medidas cautelares ordenadas para proteger 15 áreas de interés forense.

Kellerman Guerrero, gobernador del Resguardo Cañamomo y Lomaprieta, también habló al respecto destacando que “la entrega digna del cuerpo y uno de los compañeros hijos de nuestro resguardo desaparecido hace dos décadas atrás, les para nosotros muy importante, este ejercicio, este escenario; porque les plantea esa esperanza de poder que las familias tengan al menos esa tranquilidad de que se le devuelva sus hijos sus seres queridos para que tengan sana sepultura plantea mucha posibilidad porque pues tenemos el conocimiento de que son decenas de personas que se encuentran desaparecidas y este proceso nos da mucha posibilidad y esperanzas de que se posibilite devolver esos cuerpos a sus familias y así finalmente terminar con esa tortura de años”.

Con la entrega del cuerpo de Leonardo Flórez a la población Embera de San Lorenzo en Riosucio, la familia dice haber recuperado la Paz Ancestral que le habían arrebatado desde hacía dos décadas.

