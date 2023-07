¿Cómo puede eliminar un reporte negativo de Datacrédito? Consejos

Sin importar el país en el que se viva, no cabe duda de que las finanzas personales siempre serán una preocupación. De lo anterior, depende que las personas puedan ser independientes y tener libertad financiera para adquirir cosas como un vehículo, una casa, viajar, suplir sus necesidades básicas o darse un gusto pequeño.

Para lograr lo anterior las personas desarrollan todo tipo de esfuerzos profesionales y laborales, y, de esta forma obtienen el mérito de ganar cierta cantidad de dinero. Sin embargo, el salario dependerá siempre de la labor que se ejecute. De esto se desprenderá la posibilidad de poder comprar más o menos cosas.

Ante estas circunstancias, las distintas entidades financieras y centros de comercios brindan la posibilidad a las personas de sacar créditos o de financiar las compras que se quieran hacer. No obstante, no siempre los ciudadanos logran pagar sus cuentas a tiempo, bien sea por dificultades económicas o descuidos. En medio de esto surgio Datacrédito, una entidad que se encarga de llevar el registro y vida financiera de todos los colombianos.

De este modo, Datacrédito señala cuando un colombiano no ha pagado una deuda y genera un reporte negativo. Esto hace que los ciudadanos no puedan acceder a créditos o préstamos de entidades financieras o de comercio, pues su reporte negativo en Datacrédito provoca que no haya confianza.

¿Cómo puede eliminar un reporte negativo de Datacrédito?

Para lograr salir del reporte negativo de Datacrédito solo se pueden hacer dos cosas. La primera acción que se puede hacer tiene que ver con saldar la deuda que ocasionó ese registro negativo. No obstante, pese a que se pague, no siempre se logra que al colombiano le quiten el reporte de inmediato.

Por lo tanto, es necesario comunicarse con Datacrédito para informar que se saldo la deuda, pues puede ocurrir que el banco o el comercio no realice la notificación a Datacrédito.

Aunque en la primer forma de salir de Datacrédito es pagando la totalidad, en la segunda opción se puede evitar saldar la deuda de inmediato. Para esto los ciudadanos deben desarrollar acuerdos con las entidades financieras para pagarles en determinado tiempo.

¿Cómo saber si se está reportado en Datacrédito?

Para conocer si hay alguna información relacionada con la vida financiera solo se debe entrar al sitio www.midatacredito.com. Luego de eso es necesario registrarse con los datos personales y aceptar los términos y condiciones.

Tras esto se deberá indicar en la plataforma si se desea pagar de manera mensual o si solo se quiere acceder de forma gratuita. Adicionalmente, quienes lo deseen se pueden dirigir a las instalaciones de Datacrédito o enviar por correo físico la solicitud para conocer los detalles de la vida financiera.