¿Qué pasa si un gato no ronronea? Estas son las principales razones

Los gatos suelen tener diversas conductas que los identifican y que además hacen parte de su personalidad. Uno de los rasgos más característicos es el ronroneo, el cual es un tipo de ronquido que estos felinos emiten constantemente por diversas situaciones que se puedan presentar alrededor del mismo.

Por esta razón es que si se suele convivir con un gato y este deja de ronronear se encienden las alarmas de preocupación, puesto que no sería nada usual que esto suceda, teniendo en cuenta que este sonido lo comienzan a hacer desde que tienen dos días de nacidos como una forma de comunicación con su madre. A continuación le contamos a qué se debe que un animal de estos lo deje de hacer.

¿Qué significa el ronroneo en los gatos?

Existen muchas razones por las cuales un gato hace esto, sin embargo, la razón principal es porque quieren comunicar algo. Como ya se mencionó, estos animales comienzan a hacerlo apenas tienen 2 días de nacidos para hacer entender algo a su madre.

No obstante, no siempre se trata de algo positivo, puesto que por medio de este sonido pueden expresar una incomodidad, que están enfermos, cuando se sienten amenazados o cuando no están de buen humor. Este tipo de experiencias estresantes son las que hacen que muchas veces los gatos generen el ronroneo.

Cabe explicar que todo tipo de felino, tanto domésticos como salvajes, lo hacen, en mayor o menor medida, con un volumen alto o bajo, a velocidades diferentes, con un gutural más marcado, en fin, es algo que realmente es característico de esta especie, por esto sería muy raro que de la nada dejaran de hacerlo, o que simplemente nunca haya pasado.

¿Qué sucede si mi gato no ronronea?

Ya ha quedado bastante claro que el ronroneo es un rasgo fundamental de los gatos y que no lo hagan es bastante extraño. Sin embargo, en el portal web de Experto Animal explicaron por qué podría pasa, teniendo en cuenta que aún no existe una razón definitiva.

Inicialmente, se dividió en dos tipos a los gatos que no ronronean de la siguiente manera: