Luis Guzmán Chams se retracta de señalamientos al magistrado del CNE, Cesar Lorduy

El pasado lunes, 17 de julio, el candidato a la Alcaldía de Barranquilla, Luis Guzmán Chams, durante el evento para recibir el aval del partido Verde Oxígeno, había denunciado que, por falta de garantías en el Consejo Nacional Electoral, esto por la presencia del magistrado César Lorduy, cercano a Los Char, no siguió con su inscripción por firmas.

“Si Fuad Char le da la orden a el que me queme las firmas, me las quemas. Yo no iba a quedar en un litigio estéril que no iba a llegar a ninguna parte”, dijo en medio del evento.

Ahora, a través de una carta, dirigida a Ingrid Betancourt, directora del Partido Verde Oxígeno, ofreció disculpas a las directivas y militantes del partido, así mismo, al magistrado del CNE, César Lorduy.

“Soy consciente y reconozco que en medio de la emoción me dejé llevar, no medí mis palabras al mencionar al señor Magistrado César Lorduy, a quien le solicito de igual manera mis disculpas, sin embargo, quiero aclararles que mis palabras fueron descontextualizadas para generar ruido mediático y malestar, pero en ningún momento de mi intervención mencioné al Consejo Nacional Electoral”, sostuvo en la carta.

En la carta, Guzmán Chams, se comprometió en que “esta situación no se volverá a presentar”.