Luis Guzmán Chams denunció falta de garantías en el CNE para aspirar por firmas

Tras recibir aval del Partido Verde Oxígeno, Luis Guzmán Chams, candidato a la Alcaldía de Barranquilla, advirtió que por supuesta falta de garantías en el Consejo Nacional Electoral desistió presentarse por firmas.

Luis Guzmán Chams, indicó que esta supuesta falta de garantías se daba por la presencia de César Lorduy como magistrado del Consejo Nacional Electoral, debido a su cercanía con los Char, y quién estuvo en el Congreso por el partido Cambio Radical, por lo que sugirió que podría haber alguna injerencia de Lorduy para no aprobar las firmas.

“Si Fuad Char le da la orden a el que me queme las firmas, me las quemas. Yo no iba a quedar en un litigio estéril que no iba a llegar a ninguna parte”, dijo en medio del evento.

Chams retó a Alejandro Char a tener debates de cara a las elecciones regionales.

LEA TAMBIEN: Declaran insubsistente al procurador provincial de Barranquilla por caso Emilio Tapia