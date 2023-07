Autoridades de Ibagué aclaran que no es posible validar el bachillerato en un año

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría de Educación alertó a la ciudadanía sobre personas inescrupulosas que estarían ofreciendo educación ilegal, prometiendo cursar bachillerato en 6 meses o en un año.

Es importante recordar que la educación por ciclos se oferta para adultos o jóvenes que por distintas razones no pudieron acceder a la formación regular y que para completar el bachillerato en esta modalidad se requieren mínimo 3 años.

“Nuevamente se están presentando situaciones por parte de personas inescrupulosas que están ofreciendo educación secundaria en seis meses o en un año. En este contexto informamos a la comunidad de Ibagué que no crean en este tipo de situaciones, que no se dejen estafar, que acudan a la Secretaría de Educación, específicamente al área de inspección y vigilancia, para poder determinar la veracidad o no de estas instituciones que prestan este servicio. No se dejen engañar”, expresó Juan Manuel Rodríguez, secretario de Educación Municipal.

Antes de matricularse o entregar dineros en este tipo de ofertas, se recomienda a los ibaguereños acercarse a la Secretaría de Educación, ubicada en la carrera Segunda con calle 17, para consultar sobre la legalidad de dichos establecimientos, sean del sector oficial o privado.

Asimismo, pueden consultar el Decreto 1075 de 2015, que establece los lineamientos y requisitos que debe tener en cuenta el estudiante y cumplir el establecimiento educativo para desarrollar esta modalidad.