Jermein Zidane Peña, nuevo central del Junior: “Yo no siento presión al jugar”

Jermein Peña, central que llega a Junior cedido por seis meses procedente del Unión Mágdalena, habló este martes en los micrófonos de El Alargue en Caracol Radio, donde comentó cómo ha sido su adaptación en estos primeros días en el equipo Tiburón.

El samario de 23 años, hincha declarado del Unión, se considera un jugador que entra a la cancha a disfrutar de su profesión y a jugar sin presión: “Yo no siento presión al jugar, a veces uno se siente tímido, pero presión no. Eso es lo que nos gusta a nosotros, jugar”.

También comentó la facilidad que tiene para jugar en distintas posiciónes dentro del cuadro barranquillero: “Cuándo yo debuté, jugué de extremo. Después de lateral izquierdo, en el mismo partido, y ahora en el año pasado jugué muchos partidos de lateral derecho. Mi posición verdadera es central, pero si me meten a jugar de volante lo hago también”.

¿Cómo le ha ido en estas primeras semanas en el Junior?

B”Ien, ahí he ido entrenando y adaptándome”.

¿Cómo le ha ido con Hernán Darío?¿Dicen que muy exigente con jugadores de corte defensivo como usted?

“Sí, con todos, eso es lo bueno. Un entrenador que sea exigente. Eso es lo que nos sirve para competir en el terreno de juego”.

¿Le ha tocado el entreno en la playa?

“No, no me ha tocado. Apenas llevo tres días de entreno”.

¿Para qué sirve el entreno en la playa?

“Para la potencia e intentar mejor la parte final del partido. Para que no lo terminemos cansados”.

¿Cuáles son sus virtudes como defensa central?

“Yo soy un jugador muy fuerte en el 1 contra 1. Creo que lo más importante es la agresividad que puedo tener”.

¿Qué influencia ha tenido Agustiniano en ti para ser un jugador polifacético?

Su nombre completo es Jermein Zidane Peña Maiguel, ¿Cuál es la historia detrás de su nombre?

“Mi nombre me lo coloca mi abuelo, que siempre le gustó Zinedine Zidane.”

¿Prefiere que le digan Jermein o Zidane?

“Aquí en Barranquilla, y los compañeros, me molestan con el Zidane y ya quedó así. Me gusta mi nombre, todo mi nombre me gusta”.

¿Cómo se maneja la presión de jugar en Junior frente a una hinchada desesperada por buenos resultados?

“Yo no siento presión al jugar, a veces uno se siente tímido, pero presión no. Eso es lo que nos gusta a nosotros, jugar”.

Hay un buen duelo en la saga central del Junior ¿Cómo le ha ido trabajando con ellos y qué espera para lograr ser titular?

“Me ha ido bien, gracias a dios. Lo más importante es que ha sido una pelea sana. Aquí jugará quién esté mejor. Si me toca esperar, yo espero. Seguiré entrenando de la mejor manera para ganarme el puesto”.

¿De qué equipo es hincha?

“Del Unión”.

