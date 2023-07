EPM pediría inversión que hizo en Hidroituango para evaluar propuesta del Gobernador

Antioquia

El gerente de EPM, Jorge Carrillo se refirió a la carta que envió el gobernador Aníbal Gaviria en la que, entre otras, pidió a la compañía de servicios públicos que ceda sus acciones en Hidroituango para evitar que avancen los procesos legales que avanzan por los retrasos debido a la contingencia de 2018.

“Nosotros cuando fueron los momentos dolorosos no recibimos ninguna carta de esas, de venga, yo le ayudo, venga yo le meto plata, venga yo lo cojo de la manito, esa no los vimos. Ahora que el proceso está controlado, que está adelante si viene una propuesta de estas, pues lo primero que tengo que decir es que estamos estudiando la comunicación para responderla por los canales formales, lo segundo es que cualquiera que pretenda que eso pase, lo mínimo que le va a exigir EPM, y no estoy seguro que queramos, pero es una decisión que no que estamos revisando es que nos paguen cada uno de los centavos que hemos invertido, sino no tendría, no tendría sentido.”, expuso Carrillo.

El funcionario reconoció que debe sostener una reunión con los miembros de la junta directiva para elaborar una respuesta formal a lo planteado por la Gobernación de Antioquia, como socio mayoritario de Hidroituango.