Concejales de Ibagué piden a la Alcaldía y a transportadores dialogar para evitar el paro

Ibagué

Los concejales de Ibagué hicieron un llamado al diálogo al sector transportador y a la Alcaldía para evitar el cese de actividades programado para el 25 de julio por parte de la Asociación TPC Colectivos y la Asamblea Nacional de Transporte.

Según el concejal Eduard Toro es el momento de entrar al diálogo en unas mesas de trabajo en las que se logren unos puntos de acuerdo “No podemos afectar a la ciudadanía que tiene que salir a trabajar, necesitamos soluciones colocando los intereses de la ciudad”.

Por su parte Javier Mora sostuvo que si los transportadores no cumplieron con los requisitos para quedarse con el manejo del recaudo no tiene razón la protesta “Hubo un proceso de selección objetivo para el recaudo del SETP, si no lograron quedarse lamentable, pero no pueden sacrificar la ciudad por intereses personales”.

Finalmente, Julián Serna aseguró que se debe llegar a un acuerdo para evitar que se presente este cese de actividades por parte del sector transporte “Es importante el diálogo porque de llegar a un paro se perjudican las personas que todos los días salen a trabajar para buscar el sustento de sus familias”.

Se debe resaltar que el gremio transportador ha mostrado el inconformismo por la entrega del manejo del recaudo del Sistema Estratégico de Transporte Público a la compañía Infotic de Manizales además del incumplimiento de algunos acuerdos pactados en el cese de actividades de diciembre del 2022.